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Пять ошибок, снижающих сексапильность

Сексуальная девушка. Иллюстративное фото. ФОТО: zdenek kintr / PantherMedia / zdenek kintr

Австралийский эксперт по отношениям Луонн Уорт назвала пять ключевых ошибок, которые допускают люди в отношениях. Именно эти ошибки снижают нашу сексуальную привлекательность в глазах окружающих.

Нехватка сна. Это главная причина того, почему вы стали выглядеть менее привлекательными для людей. Из-за недосыпа наша кожа стареет быстрее, уровень энергии снижается. В целом, дефицит сна - это доказанный фактор уменьшения общей привлекательности, ослабления здоровья и эмоций. Усталость и недосып - главные угрозы для стабильности, пишет Medikforum.ru.

Негативное отношение. Доброта и доступность в отношении окружающих увеличивают сексапильность, а негативное отношение ее уменьшает. Имея это в сознании, крайне важно сохранять позитивность и открытость при походе на свидания для того, чтобы произвести приятное первое впечатление.

Игры. Мужчины или женщины на свиданиях довольно часто пытаются играть, а не вести себя естественно. В реальности, подобное не способствует сексапильности. Также не следует увлекаться игрой в эмоции, когда вы в какой-то период являетесь добрым и милым, а потом вдруг злым и холодным. Тем самым ваш партнер получает противоречивые сигналы, которые уменьшают сексапильность.

Сутулость. Немногие понимают, что осанка и неспособность удерживать прямой спину прямо влияет на сексапильность. Если вы постоянно сгорблены или сутулитесь, то выглядите менее привлекательными. Язык тела имеет огромное значение, и даже опущенные плечи уже отражаются на привлекательности человека.

Стресс и жалобы. Если в разговоре с партнером вы жалуетесь или проявляете себя жертвами стресса, то это выплескивает негативную энергию. Подобное касается и мужчин, и женщин. Крайне важно увеличивать сексапильность за счет позитивного настроения и контроля уровня стресса, а жалоб должно быть минимальное количество.

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