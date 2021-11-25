Пять ошибок, снижающих сексапильность

Нехватка сна. Это главная причина того, почему вы стали выглядеть менее привлекательными для людей. Из-за недосыпа наша кожа стареет быстрее, уровень энергии снижается. В целом, дефицит сна - это доказанный фактор уменьшения общей привлекательности, ослабления здоровья и эмоций. Усталость и недосып - главные угрозы для стабильности, пишет Medikforum.ru.

Негативное отношение. Доброта и доступность в отношении окружающих увеличивают сексапильность, а негативное отношение ее уменьшает. Имея это в сознании, крайне важно сохранять позитивность и открытость при походе на свидания для того, чтобы произвести приятное первое впечатление.

Игры. Мужчины или женщины на свиданиях довольно часто пытаются играть, а не вести себя естественно. В реальности, подобное не способствует сексапильности. Также не следует увлекаться игрой в эмоции, когда вы в какой-то период являетесь добрым и милым, а потом вдруг злым и холодным. Тем самым ваш партнер получает противоречивые сигналы, которые уменьшают сексапильность.

Сутулость. Немногие понимают, что осанка и неспособность удерживать прямой спину прямо влияет на сексапильность. Если вы постоянно сгорблены или сутулитесь, то выглядите менее привлекательными. Язык тела имеет огромное значение, и даже опущенные плечи уже отражаются на привлекательности человека.