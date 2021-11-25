Какие главные ошибки в питании мешают похудеть?

Зачастую диеты и регулярные тренировки не дают эффекта — напротив, лишние килограммы только растут. Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал семь причин, по которым это может происходить, пишет Пятый канал.

Одной из первых в списке стоит ночная работа. Дело в том, что графиком выработки гормонов в организме управляют циркадные биоритмы. Именно они определяют, какие гормоны вырабатывать ночью во время сна, а какие — в период бодрствования. Изменение режима сна приводит к нарушению режима выработки гормонов и, как следствие, набору веса.

Мешает похудению и прием успокоительных препаратов. Конечно, если в день экзамена или ответственного выступления вы примите одну таблетку валерианки, проблем с похудением не возникнет. Но если вы принимаете седативные средства регулярно — например, потому что страдаете нарушениями сна — потерять лишние килограммы станет куда сложнее. Причина кроется в том, что побочным эффектом приема успокоительных является замедление обмена веществ. Поэтому от них лучше отказаться хотя бы на период похудения. Если лекарство назначено вам врачом — уменьшите на 10% калорийность своего ежедневного рациона.

Неправильные перекусы — еще одна причина появления лишнего веса. Многие предпочитают в качестве снека использовать мисочку орехов и сухофруктов. Однако при этом забывают, что сухофрукт — это все тот же фрукт, только обезвоженный. Несмотря на то, что условный абрикос уменьшился в размерах, своей энергетической ценности он не потерял. Поэтому даже сухофрукты нужно есть в небольших количествах — иначе набор веса неизбежен.

Также неправильно утолять жажду газированными напитками. Лимонады — богатый источник сахара и, как следствие, килокалорий. Кроме того, даже обычная вода приобретает заветные пузырьки благодаря углекислому газу, который способствует разжиганию аппетита. Утолив жажду любимой газировкой, вы не только сразу же получите большое количество углеводов, но и дополнительно захотите есть.

Не стоит увлекаться и кофе на вынос, как бы стильно это не смотрелось с вашим офисным дресс-кодом. Даже небольшой стакан капучино содержит в себе в среднем около 200 килокалорий. А если вы любитель подсластить свой напиток сиропами — то с одной порцией кофе и вовсе можно получить от четверти до трети суточной нормы калоража.

Еще одна плохая привычка — утешать себя сладеньким. Особенно популярен в качестве способа поднятия настроения шоколад, который, между тем, содержит огромное количество не только углеводов, но и жиров, что никак не способствует снижению веса. Кроме того, злоупотребление таким десертом становится частой причиной проблем с кожей.