Как ухаживать за жирными волосами? Правила, советы, рецепты

Очень полезно знать, как ухаживать за жирными волосами, ведь и они могут покорять с первого взгляда красотой и здоровым блеском, пишет Woman.ru.

Наиболее простой путь вообще не задаваться вопросом, как ухаживать за жирными волосами — это выбрать серию специализированных средств от производителя с хорошей репутацией и известным именем. Как правило, такие серии включают в себя широчайший спектр средств по уходу за волосами, в том числе — жирными.

Как ухаживать за жирными волосами: три основных правила

Первое правило. Жирные волосы рекомендуется мыть в среднем 1 раз в 3 дня, так как частое мытье, увы и ах, не уменьшает их жирность. Для ухода за этим типом локонов хорошо подходят шампуни для жирных волос с экстрактами крапивы, шалфея, мать-и-мачехи, аира, полевого хвоща, морских водорослей, шампуни, содержащие протеины, витамины А, С, К, микроэлемент цинка, а также специальные лечебные шампуни.

Второе правило. Темные жирные волосы хорошо ополаскивать водой с уксусом (1ст.л. на 1л воды), а светлые — настоем ромашки (2ст.л. на 2л воды) с добавлением лимонного сока или лимонной кислоты.

Третье правило. Уход за жирными волосами не предусматривает массаж кожи головы и частое расчесывание локонов щеткой. К тому же не рекомендуется укладывать склонные к жирности пряди феном и носить их длинными — все это способствует трудностям в уходе.

Несколько нюансов, как ухаживать за жирными волосами

После мытья для ухода следует применять специальный бальзам, маску или специальный крем, чья основа — алоэ вера. При их регулярном употреблении улучшается структура локонов, они становятся мягкими, эластичными, легко расчесываемыми, уменьшается жирность.

При уходе следует как можно реже пользоваться феном. Лучше всего, когда наши пряди после мытья высыхают естественным путем. В крайнем случае, направляйте поток воздуха на волосы, а не на голову.

При повышенной деятельности сальных желез важное значение имеет питание. Лучше всего постараться до минимума сократить употребление мучных, сладких и жирных блюд, а также алкоголя и пряностей. При повышенной жирности волос можно также принимать витамины А, В, В2, С, Е.

По словам специалистов, на качество волос может влиять даже стресс и плохое настроение. Поэтому, чтобы волосы были красивыми и не жирными, старайтесь поменьше нервничать и вести активный образ жизни.

Маски для локонов, склонных к жирности

100-150 г черного хлеба или корок покрошить и залить крутым кипятком. Когда вода остынет до комнатной температуры, приготовленную кашицу втереть в кожу головы и завязать полиэтиленовой косынкой на 20-30 минут, потом смыть водой. Увы, если вы делаете эту маску в первый раз, вам может показаться, что крошки из головы все не вымываются. Тогда стоит протереть эту кашицу через марлю, сложенную в 4 слоя. Получится более-менее однородная смесь. Тогда будет проще.

Перед мытьем головы локоны можно смазать обычным кефиром или простоквашей. А через 15 — 20 минут после этого помыть волосы.