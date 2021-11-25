Как по типу лица определить, как вы будете выглядеть в старости?

Усталый морфотип старения

Худощавые люди с лицом овальной или ромбовидной формы стареют по усталому морфотипу старения. У представительниц этого типа зачастую уставший и невыспавшийся вид, выраженная носогубная складка, опущенные уголки рта, под глазами есть «синяки» и «мешки». Как правило, форма лица не подвергается сильным изменениям, хотя юношеская округлость уже отсутствует. Обычно полноценный отдых позволяет этим женщинам хорошо выглядеть.

Мелкоморщинистый морфотип старения

Люди с узкими и овальными лицами, худощавые (астеники) стареют по мелкоморщинистому морфотипу. Зачастую они обладают сухой, истонченной, склонной к раздражению кожей, на которой можно заметить телеангиоэктазии (расширение мелких сосудов). В уголках глаз заметны «гусиные лапки», морщинки вокруг губ, век и мелкая сетка в области щек и ушей.

Мускульный морфотип старения

Люди с развитыми мышцами лица и умеренно эластичной кожей стареют по мускульному морфотипу. Старение проходит по типу гипотрофии и атрофии кожи и мышц, имеется нарушение пигментации, заметны складчатость нижнего и верхнего век, выражены носогубные складки, уголки рта опущены. При этом долго сохраняется контур овала лица, а кожа щек остается гладкой и ровной.

Деформационный морфотип старения

Люди с деформационным птозом мягких тканей лица, плотной, блестящей, жирной пористой кожей стареют по деформационному морфотипу. Чаще всего у людей такого типа есть склонность к полноте, округлость форм лица сохраняется долго и нет ярко выраженных морщин. Из-за избытка подкожно-жировой клетчатки со временем возникают мешки под глазами, веки нависают, появляются второй подбородок, «брыли» и складки на шее.

Смешанный морфотип старения