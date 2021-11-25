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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Известный эстонский дизайнер Тийна Талумеэс представила новую коллекцию «Army of LOVE»

Искусно замиксованная военная строгость и характерная для Тийны женственная мягкость привнесли в осенний сезон совершенно новую модную ноту.

«Военная форма всегда меня будоражила. Настало время создать коллекцию, вдохновленную армейской одеждой, и связать ее со столь необходимой сейчас темой всемогущей любви, спасающей мир. Так родилась концепция "Army of LOVE"», – говорит дизайнер.

Особое место в коллекции на этот раз заняли аксессуары. Броши и серьги в форме сердечек станут хорошим подарком на предстоящие праздники. «Любовная аура и глазурованные деревянные серьги в форме сердца должны добраться до хороших матерей, отважных учителей и до сердец всех влюбленных», – говорит Тийна.

Tiina Talumees – это бренд медленной моды, цель которого никогда не заключалась в том, чтобы выиграть ценовую битву или заполнить вешалки массовым продуктом. Тийна очень хочет, чтобы ее работа носилась надолго, потому что сокращение экологического следа важнее.

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