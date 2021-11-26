Опасности секса: к каким болезням могут привести частые половые акты
Сексолог Гальперин рассказал, к каким болезням приводят частые половые акты.
Сексолог Гальперин рассказал, к каким болезням приводят частые половые акты.
Насыщенная половая жизнь всегда хорошо влияет на организм, но можно ли слишком часто этим заниматься? Рассказал сексолог Юрий Гальперин.
Ни для кого не секрет, что насыщенная половая жизнь с постоянным партнером – это залог крепкого здоровья. Однако даже самые полезные вещи при переизбытке могут только навредить. Работает ли такая логика с сексом? На это вопрос в беседе с Пятым каналом ответил сексолог Юрий Гальперин.
«Что касается женского пола, то тут стоит отметить, что матушка-природа позаботилась о представительницах прекрасного пола, оградив их практически от всех негативных последствий чрезмерного занятия сексом. Пожалуй, единственным исключением является факт механических повреждений во время грубого коитуса», – рассказал специалист.
Мужской же организм напротив – находится в большей опасности. Сексолог посоветовал разделять занятие сексом и мастурбацию. Дело в том, что в каждом из этих процессов задействуются разные механизмы.
«Когда мужчина занимается сексом, у него улучшается кровообращение, работа сердечно-сосудистой системы в целом повышается, иммунитет улучшается, настроение. На второй план уходят боли, депрессии, тревога, стимулируется работа простаты и полового члена как такового. Ведь это мышца, которая требует постоянных упражнений. Также улучшается работа мочевого пузыря, выводятся из организма канцерогены», – поделился специалист.
Мастурбация оказывает, скорее, негативный эффект на общее состояние мужчины, чем позитивный. Ведь этот процесс гораздо проще совершить и есть соблазн заниматься этим все чаще и чаще. Эксперт считает, что таким образом простата мужчины изнашивается гораздо быстрее, что может привести к плачевным последствиям вплоть до сексуальной дисфункции, не говоря уже о частых воспалениях и хроническом простатите.
«Чаще наступает тревожность, депрессия, стрессы и усталость. И в целом понижается либидо», – отметил специалист.
Гальперин признал, что трудно говорить о каких-то общих рекомендациях, ведь каждый организм индивидуален. Точно можно сказать лишь одно: нужно хотя бы раз в полгода ходить на прием к урологу или гинекологу, чтобы следить за состоянием своего здоровья и оперативно лечить возникающие проблемы.