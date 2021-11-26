Эксперт рассказала, как защитить волосы от электризации

«Можно использовать спрей с термальной водой для сбрызгивания волос, чтобы избежать электризации. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей, так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться», — сказала она «Газете.ру».