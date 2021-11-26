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Эксперт рассказала, как защитить волосы от электризации

Девушка расчесывает волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Парикмахер Елена Коростелева рассказала, что для того, чтобы защитить волосы от излишней электризации, их можно сбрызгивать термальной водой.

«Можно использовать спрей с термальной водой для сбрызгивания волос, чтобы избежать электризации. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей, так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться», — сказала она «Газете.ру».

Эксперт добавила, что из-за очень сухого воздуха в отопительный сезон необходимо использовать увлажняющие и питательные средства, восполняющие гидролипидный баланс.

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