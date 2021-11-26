Эксперт рассказала, как защитить волосы от электризации
Парикмахер Елена Коростелева рассказала, что для того, чтобы защитить волосы от излишней электризации, их можно сбрызгивать термальной водой.
Парикмахер Елена Коростелева рассказала, что для того, чтобы защитить волосы от излишней электризации, их можно сбрызгивать термальной водой.
«Можно использовать спрей с термальной водой для сбрызгивания волос, чтобы избежать электризации. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей, так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться», — сказала она «Газете.ру».
Эксперт добавила, что из-за очень сухого воздуха в отопительный сезон необходимо использовать увлажняющие и питательные средства, восполняющие гидролипидный баланс.