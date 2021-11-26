Женский гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: кому-то захочется начать новую жизнь, а кто-то встретит вторую половинку

Женщина-Овен

Женщинам этого знака стоит выбрать новую цель, но для этого нужно сначала поставить точку в тех делах, которые актуальны и требуют завершения. Астрологи рекомендуют приложить максимум усилий, чтобы разобраться с накопившимися делами. На этой неделе ночные покровители настроены созидательно, а значит, они помогут понять, чего женщины-Овны хотят от жизни. Это осознание поможет изменить судьбу.

Женщина-Телец

Женщинам данного знака астрологи рекомендуют сфокусироваться на поисках второй половинки. К сожалению, некоторые дела пойдут не по плану. Все может сорваться в самый ответственный момент. Астрологи советуют прекрасным Тельцам не взваливать все на себя, а почаще обратиться за помощью к любимому мужчине, родственникам. Поблизости обязательно найдутся те, кто готов помочь.

Женщина-Близнецы

Жизнь женщин данного знака в период с 29 ноября по 5 декабря может круто измениться. В этом виноваты будут звезды и планеты, которые требуют перемен. Самый главный виновник этого — Нептун, избавляющийся от ретроградности 1 декабря. Настроение ночных светил будет негативным 29, 30 ноября и 4 декабря из-за затмения.

Женщина-Рак

Звездные покровители этих женщин существенно повысят их эмпатию. Это может быть опасным, но будут и важные плюсы. Например, Раки смогут с большой точностью и легкостью диагностировать ложь. Проницательность поможет им как в любви, так и в бизнесе, на работе. Чтобы зима началась удачно, астрологи рекомендуют для начала разобраться с накопившимися проблемами. Нерешенные вопросы и неурядицы, которые тянутся из прошлого, обязательно дадут о себе знать сейчас.

Женщина-Лев

Эти семь дней очень понравятся активным и решительным представительницам знака, которые не любят сидеть на месте. Возможностей у них будет хоть отбавляй. Астрологи советуют женщинам-Львам не бегать за одной-единственной целью. Ожидается большое количество предложений на работе, а также много новых знакомств, которые могут вылиться в новый роман. Важно правильно распределить свои ресурсы.

Женщина-Дева

На этой неделе стоит начать готовиться к Новому году и праздничным дням в целом. В любви нужно быть осторожнее и внимательнее тем Девам, которые находятся в отношениях. Не исключено, что у них появится соперница. Главное — определить, кто пытается вставить палки в колеса. Звезды советуют не давать громких обещаний, а также ставить перед собой посильные и понятные задачи. Не нужно останавливаться на достигнутом.

Женщина-Весы

Астрологи считают, что именно на этой неделе у многих женщин-Весов появится желание начать новую жизнь. Первый блин не всегда комом, поэтому многим удастся обрести женское счастье почти сразу. На этой неделе их ожидают большие трудности с финансами. Особенно опасными станут покупки на выходных из-за солнечного затмения. В любовной сфере же все будет спокойно и гладко.

Женщина-Скорпион