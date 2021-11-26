Вс, 28.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Женский гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря: кому-то захочется начать новую жизнь, а кто-то встретит вторую половинку

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Неделя перехода от ноября к декабрю потребует от многих представительниц зодиакального круга смены обстановки. Это поможет достичь успеха в важных делах. Астрологи считают, что многие женщины смогут перезагрузить свою жизнь, пишет dailyhoro.ru.

Женщина-Овен

Женщинам этого знака стоит выбрать новую цель, но для этого нужно сначала поставить точку в тех делах, которые актуальны и требуют завершения. Астрологи рекомендуют приложить максимум усилий, чтобы разобраться с накопившимися делами. На этой неделе ночные покровители настроены созидательно, а значит, они помогут понять, чего женщины-Овны хотят от жизни. Это осознание поможет изменить судьбу.

Женщина-Телец

Женщинам данного знака астрологи рекомендуют сфокусироваться на поисках второй половинки. К сожалению, некоторые дела пойдут не по плану. Все может сорваться в самый ответственный момент. Астрологи советуют прекрасным Тельцам не взваливать все на себя, а почаще обратиться за помощью к любимому мужчине, родственникам. Поблизости обязательно найдутся те, кто готов помочь.

Женщина-Близнецы

Жизнь женщин данного знака в период с 29 ноября по 5 декабря может круто измениться. В этом виноваты будут звезды и планеты, которые требуют перемен. Самый главный виновник этого — Нептун, избавляющийся от ретроградности 1 декабря. Настроение ночных светил будет негативным 29, 30 ноября и 4 декабря из-за затмения. 

Женщина-Рак

Звездные покровители этих женщин существенно повысят их эмпатию. Это может быть опасным, но будут и важные плюсы. Например, Раки смогут с большой точностью и легкостью диагностировать ложь. Проницательность поможет им как в любви, так и в бизнесе, на работе. Чтобы зима началась удачно, астрологи рекомендуют для начала разобраться с накопившимися проблемами. Нерешенные вопросы и неурядицы, которые тянутся из прошлого, обязательно дадут о себе знать сейчас.

Женщина-Лев

Эти семь дней очень понравятся активным и решительным представительницам знака, которые не любят сидеть на месте. Возможностей у них будет хоть отбавляй. Астрологи советуют женщинам-Львам не бегать за одной-единственной целью. Ожидается большое количество предложений на работе, а также много новых знакомств, которые могут вылиться в новый роман. Важно правильно распределить свои ресурсы.

Женщина-Дева

На этой неделе стоит начать готовиться к Новому году и праздничным дням в целом. В любви нужно быть осторожнее и внимательнее тем Девам, которые находятся в отношениях. Не исключено, что у них появится соперница. Главное — определить, кто пытается вставить палки в колеса. Звезды советуют не давать громких обещаний, а также ставить перед собой посильные и понятные задачи. Не нужно останавливаться на достигнутом.

Женщина-Весы

Астрологи считают, что именно на этой неделе у многих женщин-Весов появится желание начать новую жизнь. Первый блин не всегда комом, поэтому многим удастся обрести женское счастье почти сразу. На этой неделе их ожидают большие трудности с финансами. Особенно опасными станут покупки на выходных из-за солнечного затмения. В любовной сфере же все будет спокойно и гладко.

Женщина-Скорпион

Скорпионов на этой неделе могут сбить с пути ссоры и конфликты в семье. Ночные светила не в духе, поэтому нужно тщательно подбирать слова, чтобы ненароком не обидеть кого-то из близких. На этой неделе можно попробовать сделать ставку на возобновление дел, которые не получилось завершить ранее. Сейчас уже может не быть тех препятствий, которые раньше останавливали или пугали. Пришло время действовать.

Женщина-Стрелец

Прекрасным Стрельцам на этой неделе стоит как можно меньше контактировать с негативными Знаками зодиака. Это может привести к срыву планов, утрате удачи, особенно в неблагоприятные дни 29, 30 ноября и 4 декабря. Стрельцам женского пола очень важно избегать застоя в делах, а также как можно меньше слушать непрошеные советы окружающих. Наступает сложное время, когда стоит остерегаться ссор и лжи. Астрологи рекомендуют Стрельцам не позволять людям вмешиваться в их дела.

Женщина-Козерог

Представительницам этого знака астрологи советуют на этой неделе больше отдыхать и наблюдать за происходящим вокруг. Многие женщины-Козероги могут просто-напросто забыть об отдыхе. Если требовать от себя невозможного, достижение успеха превратится в деструктивный процесс. На почве усталости могут возникнуть новые поводы для переживаний. Есть риск и вовсе спровоцировать начало черной полосы. Астрологи советуют Козерогам меньше думать о проблемах, больше отдыхать.
 
Женщина-Водолей

Водолеи в период с 29 ноября по 5 декабря могут встретиться с новыми проблемами. Многих это приведет к стрессу и переживаниям. Негативные эмоции, навеянные извне, могут и вовсе довести Водолеев до полного энергетического истощения. Лучше как можно реже фокусироваться на чужих неприятностях.

Женщина-Рыбы

Представительницам этого созвездия необходимо пересмотреть свое мировоззрение и устои, жизненные правила. Если нет желания кардинально менять свою жизнь, то все равно придется поработать в этом направлении. Изменения — это то, что станет топливом для разжигания новых желаний и постановки новых амбициозных целей. Осторожность в сердечных вопросах харизматичным Рыбам точно не помешает.

НАВЕРХ
Back