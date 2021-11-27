Мужчины назвали пять самых отталкивающих привычек женщин на первом свидании

Один из пользователей отметил, что есть женщины, которые не устают говорить о своем бывшем. После этого общаться с такими женщинами не хочется. «Однажды у меня было свидание, которое больше походило на сеанс терапии. Если вы еще не забыли своего бывшего, не выходите на улицу, пока не закончите», - написал один пользователь.

Вторая ошибка – это прятаться в телефоне, зависать в нем. «Только представьте, насколько хуже, когда вы вместе десять лет, а она делает это во время обеда... в ваш 40-летний юбилей», - пишет один подписчик.

Третья – это спросить у мужчины, сколько он зарабатывает. «Когда меня спрашивают об этом, я всегда отвечаю: «У меня все хорошо», и наблюдаю за ее поведением. Если она не бросит эту тему на первом свидании, для меня этого более чем достаточно», - пишет один мужчина.

Четвертая – это привести на свидание своего ребенка. Некоторые добавили, что может быть хуже только тогда, когда женщина представляет своего парня ребенку, как «твоего нового отца».