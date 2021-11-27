Тест на беременность: 13 домашних методов, которыми пользовались в СССР

Аптечные тесты на беременность появились в конце 70-х годов прошлого века. Принцип их действия — выявление в моче хорионического гонадотропина (ХГЧ), который присутствует только у беременных. Конечно, со временем тесты совершенствовались, и если вначале их точность составляла около 80%, то сегодня — 91%. Вернее всего ХГЧ определяется в крови (точность исследований 97,5%). Действенность народных тестов с подручными средствами в большинстве своем тоже основана на присутствии в моче ХГЧ, хотя наши бабушки зачастую и знать не знали такого термина. Есть народные методы и просто на уровне гаданий.

Тест пшеницы и ячменя

Самым первым тестом на беременность считается «пшенично-ячменный» метод родом из Древнего Египта. Берутся две горстки семян — пшеницы и ячменя. На них женщина, подозревающая у себя беременность, должна мочиться неделю. Если семена прорастут, значит, беременность наступила. Отдельно оговаривалось, что если первой даст ростки пшеница, то будет девочка, если ячмень, то мальчик. Конечно, насчет пола ребенка древние египтяне погорячились: тот или иной вид проросших семян вряд ли может его определить. А вот сам факт прорастания семян действительно показателен. В 1963 году лабораторно было установлено, что моча беременной женщины в 70% реально заставляет семена всходить. То есть точность данного метода — целых 70%! Некоторые особо торопливые пользовались им до изобретения аптечных тестов. И смысл в этом есть, ведь моча забеременевшей содержит гормоны, а те обладают стимулирующими рост свойствами. Собственно, можно поливать мочой цветы, и если через 4-5 дней они станут жизнерадостнее, это тоже о многом говорит.

Пивной тест и тошнота

Родом оттуда же, из Древнего Египта. Там потенциальную беременную заворачивали в холст, пропитанный пивом, на несколько часов. Если женщину в конце концов выворачивало — стало быть, понесла. В советской интерпретации просто нюхали платок, намоченный в пиве. Метод, конечно, очень сомнительный, так как на ранних сроках беременности женщину может тошнить от чего угодно, даже от обычно любимых запахов. Называется — токсикоз. Собственно, он и являлся одним из первых признаков беременности в СССР.

Тест с металлическим предметом

Оригинальный тест для креативных дам, родом он из пятнадцатого века. В посудину помещается ржавый ключ или гвоздь, туда же мочится испытуемая. Если ржавчина через какое-то время сойдет с металла — считай, беременность подтверждена.

Тест с зубной пастой