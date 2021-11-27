Тест на беременность: 13 домашних методов, которыми пользовались в СССР
Вы удивитесь, когда узнаете, как определяли беременность во времена, когда еще не было тестов, пишет Wday.
Вы удивитесь, когда узнаете, как определяли беременность во времена, когда еще не было тестов, пишет Wday.
Аптечные тесты на беременность появились в конце 70-х годов прошлого века. Принцип их действия — выявление в моче хорионического гонадотропина (ХГЧ), который присутствует только у беременных. Конечно, со временем тесты совершенствовались, и если вначале их точность составляла около 80%, то сегодня — 91%. Вернее всего ХГЧ определяется в крови (точность исследований 97,5%). Действенность народных тестов с подручными средствами в большинстве своем тоже основана на присутствии в моче ХГЧ, хотя наши бабушки зачастую и знать не знали такого термина. Есть народные методы и просто на уровне гаданий.
Тест пшеницы и ячменя
Самым первым тестом на беременность считается «пшенично-ячменный» метод родом из Древнего Египта. Берутся две горстки семян — пшеницы и ячменя. На них женщина, подозревающая у себя беременность, должна мочиться неделю. Если семена прорастут, значит, беременность наступила. Отдельно оговаривалось, что если первой даст ростки пшеница, то будет девочка, если ячмень, то мальчик. Конечно, насчет пола ребенка древние египтяне погорячились: тот или иной вид проросших семян вряд ли может его определить. А вот сам факт прорастания семян действительно показателен. В 1963 году лабораторно было установлено, что моча беременной женщины в 70% реально заставляет семена всходить. То есть точность данного метода — целых 70%! Некоторые особо торопливые пользовались им до изобретения аптечных тестов. И смысл в этом есть, ведь моча забеременевшей содержит гормоны, а те обладают стимулирующими рост свойствами. Собственно, можно поливать мочой цветы, и если через 4-5 дней они станут жизнерадостнее, это тоже о многом говорит.
Пивной тест и тошнота
Родом оттуда же, из Древнего Египта. Там потенциальную беременную заворачивали в холст, пропитанный пивом, на несколько часов. Если женщину в конце концов выворачивало — стало быть, понесла. В советской интерпретации просто нюхали платок, намоченный в пиве. Метод, конечно, очень сомнительный, так как на ранних сроках беременности женщину может тошнить от чего угодно, даже от обычно любимых запахов. Называется — токсикоз. Собственно, он и являлся одним из первых признаков беременности в СССР.
Тест с металлическим предметом
Оригинальный тест для креативных дам, родом он из пятнадцатого века. В посудину помещается ржавый ключ или гвоздь, туда же мочится испытуемая. Если ржавчина через какое-то время сойдет с металла — считай, беременность подтверждена.
Тест с зубной пастой
Тоже основан на контакте вещества с мочой, хотя вероятность правильного результата невелика. Если взять простую белую зубную пасту (не гелевую, не разноцветную), то при взаимодействии с мочой она должна зашипеть и дать пену. Фокус в том, что такая реакция должна последовать практически сразу, потому что при долгом контакте с мочой паста все равно зашипит. Еще, говорили, белая паста может стать голубоватой — тогда беременность точно есть. А вот если нет совсем никакой реакции, то и «тест» отрицательный.
Тест с содой или отбеливателем
Собранная утром первая порция мочи и щепотка пищевой соды — все, что было нужно для этого популярного домашнего метода. Здесь все с точностью до наоборот: если при добавлении соды в мочу будет шипение — беременность не наступила. Если же сода осядет на дно емкости, ты в положении. С отбеливателем почти то же самое: если беременности нет, смесь никак не реагирует. Смысл в том, что моча беременной сдвигается из щелочной в кислую сторону. Правда, выпадение соды в осадок может быть признаком некоторых заболеваний мочеполовой системы, но это уже частности.
Винный тест
Для него нужна утренняя моча и полстакана красного вина. Необходимо долить вино мочой и следить, что происходит с «коктейлем». При «положительном тесте на беременность» жидкость должна посветлеть и стать прозрачной. Если, наоборот, помутнела, значит, пронесло.
Йодный тест
В советские времена был очень распространен. Берете бумажную полоску, опускаете в утреннюю мочу, немножко подсушиваете. Капаете туда йод. Цвет йода при беременности должен измениться на фиолетовый (сиреневый). Если оттенок черный или синий, ничего нет. Еще капали йод в стакан с мочой. При беременности капелька не должна растекаться.
Тест с сахаром
В утреннюю мочу насыпали сахар и перемешивали. Если он растворялся равномерно, интересного положения не было. Если ложился комками, то наоборот.
Одуванчиковые листья
Простой способ для теплых времен года. Брали листики одуванчика, растущего в тени. Помещали их в емкость, заливали утренней мочой так, чтобы листья полностью оказались под жидкостью, и оставляли на 10–30 минут. Если беременна, листья вздувались красноватыми пузырьками.
Тест с уксусом
Считалось, если беременность наступила, то при добавлении утренней мочи в уксус изменит свой цвет.
Рыба и вода
Хотите верьте, хотите нет, но женщины разных возрастов, из разных регионов и разных слоев общества в один голос утверждали, что верным признаком беременности являются сны, в которых так или иначе фигурирует рыба. Ее можно во сне ловить, чистить, да хоть разговаривать с нею — снится, значит, ты беременна. Почти такой же популярностью пользовались сны, где купаешься в чистой воде.
Тест с пульсом
В чем смысл, не очень понятно, тем не менее метод широко использовался и даже имел успех. Испытуемая ложилась на твердое (лучше прямо на пол) и старалась расслабиться. Надо было расположить пальцы чуть ниже пупка и пытаться прощупать пульсацию. Прощупала? Беременна.
Знак Чадвика (Чедвика)
Приблизительно через полтора-два месяца после зачатия половые губы женщины, а также влагалище и шейка матки приобретают синеватый или пурпурный оттенок. Это обусловлено усилением кровообращения в области малого таза при наступлении беременности, а первым заметил эту особенность французский гинеколог Джеймс Чадвик 150 лет тому назад.