Психолог объяснила причину импульсивных покупок

В такой ситуации человек испытывает потребность в том, чтобы избавиться от мысли «со мной что-то не так», одним из способов справиться с этим — необоснованные покупки. Однако следует понимать, что если финансовое состояние не позволяет обойтись без кредитов и долгов, чувство собственной неполноценности может только усугубиться, пишет Medikforum.ru.