Психолог объяснила причину импульсивных покупок

В такой ситуации человек испытывает потребность в том, чтобы избавиться от мысли «со мной что-то не так», одним из способов справиться с этим — необоснованные покупки. Однако следует понимать, что если финансовое состояние не позволяет обойтись без кредитов и долгов, чувство собственной неполноценности может только усугубиться, пишет Medikforum.ru.
«Если кредиты растут и финансовая яма углубляется, это поддерживает ощущение, что со мной что-то не так (теперь ещё и кредитов полно), а привычный способ справляться с этим ощущением — покупки. Так круг замыкается», — объяснила психолог.
Эксперт подчеркнула, что единственным способом справится с низкой самооценкой является работа над отношением к себе.