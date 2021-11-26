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Психолог объяснила причину импульсивных покупок

В последнее время большинство магазинов предлагают покупателям небывалые по докризисным меркам скидки. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

По словам специалиста, кандидата психологических наук, когнитивно-поведенческого терапевта татьяны Павловой, корни необходимости приобрести дорогую вещь при ограниченном бюджета часто берут свое начало из низкой самооценки.

В такой ситуации человек испытывает потребность в том, чтобы избавиться от мысли «со мной что-то не так», одним из способов справиться с этим — необоснованные покупки. Однако следует понимать, что если финансовое состояние не позволяет обойтись без кредитов и долгов, чувство собственной неполноценности может только усугубиться, пишет Medikforum.ru.

«Если кредиты растут и финансовая яма углубляется, это поддерживает ощущение, что со мной что-то не так (теперь ещё и кредитов полно), а привычный способ справляться с этим ощущением — покупки. Так круг замыкается», — объяснила психолог.

Эксперт подчеркнула, что единственным способом справится с низкой самооценкой является работа над отношением к себе.

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