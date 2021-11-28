12 советов родителям от Михаила Лабковского: как не дать школе сломать вашего ребенка

СОВЕТ 1

Не надо детей до школы ничем нагружать. Никаких шахмат, иностранных языков и прочего интеллектуального развития. До 6-7 лет мозг ребенка физиологически не готов воспринимать большие объемы информации. Вы потеряете деньги, а он – детство, пишет Vospitaj.com.

СОВЕТ 2

Не ищите для первоклассника крутую школу. В начальной школе главное для ребенка – психологический комфорт. Поэтому выбирайте нормальную школу рядом с домом. Ребенок не будет тратить время и силы на дорогу, и ему будет легче наладить отношения с одноклассниками, если они живут по соседству.

СОВЕТ 3

Первая учительница должна быть не «сильная», а добрая. Вам нужна просто адекватная женщина, которая любит детей и работает в школе по призванию. Для этого подойдите к выбранной школе весной и расспросите родителей про учителей, которые выпускают 4-й класс.

СОВЕТ 4

Школа – это ответственность вашего ребенка, а не ваша. Можете взять отпуск на первые две недели первого класса, а потом лучше договориться с ребенком так: «Меня не трогает твоя школа, я не трогаю тебя».

СОВЕТ 5

Перестаньте спрашивать про уроки и реагировать на оценки. Пусть тема школы станет для вас табу. Если ребенок хочет, поговорите с ним, если не хочет – не надо выяснять, как там и что.

СОВЕТ 6

Уроки с ребенком делать не надо, портфель собирать не надо, форму проверять не надо. Подумайте о себе, ведь вашему ребенку потом жить и кормить вас в старости! А если вы будете все делать за него, с этим будут большие проблемы.

СОВЕТ 7

Конечно, вы можете помочь своему ребенку. Тут принципиальный момент – кто первый начал. Начать должен ребенок. Это он должен попросить: «Мама, я тут не понимаю». А не вы подходите и спрашиваете, все ли нормально. Если он ничего не просит, значит, у него все хорошо.

СОВЕТ 8

Если учитель не любит вашего ребенка, проблему надо решать. Попробуйте сначала поговорить с учителем, потом с директором. Можно перевести в другую параллель или вообще в другую школу. Ни в коем случае не надо оставлять ребенка в состоянии длительного перманентного стресса.

СОВЕТ 9

Пубертат – самый тяжелый период в жизни вашего ребенка. Начинается он примерно с 12-14 лет и длится до 15-16 лет. Это время сложных психических и физических изменений, отсюда гормональный дисбаланс, психологические проблемы, утомляемость. Да, он может начать хуже учиться, скатиться на тройки. Мой совет следующий – если вы не хотите конфликтов и тяжелых проблем, включая суицидальные попытки, – просто не трогайте ребенка. Ваша задача – как можно быстрее и спокойнее это время пережить, чтобы этот кошмар закончился.

СОВЕТ 10

Не надо открыто конфликтовать со школой – скорее всего, вы проиграете. Когда вас приглашают на разговор и говорят про сильную школу, сложную программу и необходимость заниматься с ребенком – не спорьте. Соглашайтесь. И продолжайте делать по-своему.

СОВЕТ 11

Таланты ребенка не обязательно специально развивать и реализовывать, если ребенок сам не хочет этого. Талант должен давать радость, он не для того, чтоб его использовали. Не надо напрягаться, искать педагогов и ждать «во что это выльется». Чаще всего ни во что не выливается, и в этом нет ничего трагического.

СОВЕТ 12