Креативный директор эстонского бренда Iris Janvier Арина Барановская: в худи и вязаной юбке карьеру не сделаешь!

Что надеть, собираясь на работу, чтобы помочь своей карьере? Что носит современная бизнесвумен? «Сейчас говорят, что все модно, каждый может носить то, что хочет, но нет! Я в это не верю!» - говорит креативный директор модного дома Iris Janvier Арина Барановская.

Модный жакет и юбка от Iris Janvier ФОТО: Erlend Staub

«Карьеру нельзя сделать в худи и вязаной юбке! - считает она. - Одежда гораздо важнее в деловом мире, чем кажется - она буквально прокладывает путь или мешает вашему успеху».

«Формула действительно проста: всегда быть презентабельным, но определенно не скучным. Одежда также должна нести послание о смелости и уверенности в себе. Элементы мужской стилистики разумно использовать, но всегда стоит оставаться женственной», - добавляет бизнесвумен.

Фактурный кожаный комплект ФОТО: Erlend Staub

«Мудрая женщина решает, для кого она одевается: для мужчин или для себя? Если вы решите в пользу себя, только тогда сможете выбрать одежду, которая действительно поможет вам в работе». Арина считает, что женщины, которые одеваются для мужчин, не поддерживают мужчин или женщин в достижении успеха.

Какую самую большую ошибку можно допустить в своем стиле? «Носить «уставшую» одежду, - быстро отвечает Барановская. - Если ткань покрыта катышками, потеряла форму, плохо пахнет, все это удешевляет женщину. Вы действительно хотите объявить другим, что вы стары, утомлены, измучены?»

Пальто от Iris Janvier ФОТО: Erlend Staub

А современное пальто стало длиннее. «На целых 20 сантиметров длиннее. Это интересный баланс, потому что все остальные силуэты стали короче. Это делает ваш образ более строгим и интересным», - комментирует эксперт.