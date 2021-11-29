Грудь или жизнь: кому опасно увеличивать бюст имплантами

Богатые и знаменитые массово ложатся под ножи пластических хирургов. Топовая операция – избавление от грудных имплантов. Сколько подобных вмешательств переносят обычные граждане, некогда осмелившиеся навести красоту, невозможно сосчитать.

Все боятся тяжелых последствий – все ратуют за естественность. Но можно ли серьезно пострадать от силикона в теле и кому вожделенные груди строго-настрого запрещены – на все вопросы в эксклюзивном интервью Пятому каналу ответил пластический хирург Сергей Дубинин.

Красота VS Здоровье

По словам эксперта, прежде чем изменить форму груди каждый пациент и каждый врач должны убедиться в полном отсутствии противопоказаний к планируемым манипуляциям. В отдельных случаях помимо сбора общих данных назначается большое комплексное обследование. Если возникнет хоть малейший риск серьезных последствий – выбор делается в пользу жизни и здоровья, а не красоты.

«На самом деле противопоказания к увеличению груди могут быть у пациентов с тяжелыми хроническими системными заболеваниями. Такими, как, например, ревматизм легкой степени или с декомпенсацией (осложнениями). Либо сахарный диабет», – пояснил Дубинин.

В случае с ревматизмом после установки импланта вокруг него может образоваться огромная капсула, с которой пациент просто не сможет жить. Не исключены сильные боли: рано или поздно все равно придется удалять конструкцию.

Ну а в случае с диабетом все в разы сложнее: мало того, что «грудь» может не прижиться, так еще велик риск отсутствия регенерации. У пациентов с таким диагнозом плохо заживает даже маленькая ранка, что может привести к гниению тканей. Что уж говорить о серьезном вмешательстве, которое проводят фактически ради собственного удовольствия.

Мнение врача разделяют также телеведущая Лера Кудрявцева и певица Ирина Дубцова. Первая несколько лет назад чуть не отправилась на «тот» свет из-за разрыва встроенной «груди», что дала большую течь. Ну а вторая на днях вытащила из груди импланты 12-летней давности, поскольку боялась страшных последствий.

Тем, кому не терпится обрести большую и красивую грудь, но очень страшно вставлять импланты, Сергей Дубинин посоветовал рассмотреть методику аутоадипотрансплантации. Ну или на американский манер – липофилинг.