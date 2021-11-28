Пять вещей с негативной энергией в доме, от которых лучше поскорее избавиться
Такие предметы чаще всего не несут никакой пользы, а только захламляют пространство, а потому большой утратой не будут.
Такие предметы чаще всего не несут никакой пользы, а только захламляют пространство, а потому большой утратой не будут.
Неважное самочувствие обычно списывают на депрессию или сезонную хандру, забывая, как важны предметы, которые нас окружают. Специалисты выделили несколько категорий вещей с негативной энергией, которые оставляют неприятный осадок и зачастую вредят здоровью, поэтому лучше выкидывать их сразу, пишет 5-tv.ru.
Вещи покойника
Отдельной опасной категорией можно назвать предметы, обладающие сильной энергией смерти. К ним относятся вещи, принадлежавшие умершим людям и которые хочется оставить себе в память о них. Но эксперты не советуют так поступать — из-за сильной негативной энергии новые владельцы таких подарков могут навредить своему самочувствию, пишет Life.ru.
Ракушки
С осторожностью стоит относиться и к ракушкам, которые нередко привозят из поездок в жаркие страны. Не стоит забывать, что ракушка — домик моллюска, который уже умер, а потому такая безделушка может не только сохранить воспоминания, но и навлечь беду на хозяина жилища.
Старые одежда и обувь
Самые часто встречающиеся и бесполезные предметы в доме — старые одежда и обувь. Импульсивно купили, но не стали носить, или же, наоборот, надевали так часто, что наряд превратился в ветошь, — всему дорога в мусорку. Попрощаться стоит даже с самыми любимыми тапочками. Вещи, которые лежат без дела и без цели, накапливают негативную энергию, которая отравляет дом и даже может нанести вред здоровью.
Сломанные и разбитые предметы
Еще одним пунктом в этом списке идут пришедшие в негодность предметы: сломанная техника, разбитые стекла и зеркала, а также вставшие намертво часы. Стоит избавиться от такого хлама, как в дом вернется гармония и даже пройдут финансовые трудности. Чем меньше предметов, превращающих положительную энергию в отрицательную, находится в помещении, тем свободнее в нем чувствуется.
Мусор в карманах
К вещам, которые негативно влияют не только на энергию в доме, но и на порядок в голове, относят и различный мелкий мусор, который часто остается в карманах одежды или сумок и кошельке: фантики, чеки, обрывки бумажек и прочее. Такому место исключительно на помойке или в контейнерах для раздельного сбора мусора.