Пять вещей с негативной энергией в доме, от которых лучше поскорее избавиться

Неважное самочувствие обычно списывают на депрессию или сезонную хандру, забывая, как важны предметы, которые нас окружают. Специалисты выделили несколько категорий вещей с негативной энергией, которые оставляют неприятный осадок и зачастую вредят здоровью, поэтому лучше выкидывать их сразу, пишет 5-tv.ru.

Вещи покойника

Отдельной опасной категорией можно назвать предметы, обладающие сильной энергией смерти. К ним относятся вещи, принадлежавшие умершим людям и которые хочется оставить себе в память о них. Но эксперты не советуют так поступать — из-за сильной негативной энергии новые владельцы таких подарков могут навредить своему самочувствию, пишет Life.ru.

Ракушки

С осторожностью стоит относиться и к ракушкам, которые нередко привозят из поездок в жаркие страны. Не стоит забывать, что ракушка — домик моллюска, который уже умер, а потому такая безделушка может не только сохранить воспоминания, но и навлечь беду на хозяина жилища.

Старые одежда и обувь

Самые часто встречающиеся и бесполезные предметы в доме — старые одежда и обувь. Импульсивно купили, но не стали носить, или же, наоборот, надевали так часто, что наряд превратился в ветошь, — всему дорога в мусорку. Попрощаться стоит даже с самыми любимыми тапочками. Вещи, которые лежат без дела и без цели, накапливают негативную энергию, которая отравляет дом и даже может нанести вред здоровью.

Сломанные и разбитые предметы

Еще одним пунктом в этом списке идут пришедшие в негодность предметы: сломанная техника, разбитые стекла и зеркала, а также вставшие намертво часы. Стоит избавиться от такого хлама, как в дом вернется гармония и даже пройдут финансовые трудности. Чем меньше предметов, превращающих положительную энергию в отрицательную, находится в помещении, тем свободнее в нем чувствуется.

Мусор в карманах