Как Адель похудела на 45 кг, активировав «ген стройности»

Певица, которая занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» благодаря своим успехам в своей профессии, дала видеоинтервью журналу Vogue. Часть из него артистка опубликовала в своем микроблоге соцсети Instagram, где у нее больше 46 миллионов подписчиков.

Одним из самых главных триггеров, запустивших набор веса у Адель, стал тяжелый и скандальный развод с 46-летним бизнесменом Саймоном Конекки. Они прожили вместе десять лет, но только два года в официальном браке. Адель заработала 190 миллионов 190 миллионов долларов и при расставании суд потребовал, чтобы она отдала мужу 140 миллионов. По признанию артистки, причиной такой финансовой несправедливости стало то, что законы в Канаде очень строгие. Так, к примеру, все имущество делится пополам, независимо от того, в браке ли оно было нажито или до него. Кроме того, Адель не озаботилась составлением брачного контракта.

Адель до похудения ФОТО: MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO / MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO

Стресс повлиял на метаболизм артистки и вызвал пищевое расстройство. Сейчас у Адель роман с 39-летним Ричем Полом. В 2020 году он вошел в топ-10 самых влиятельных спортивных агентов мира по версии Forbes, пишет «Домашний Очаг».

Самое главное, что сделала певица для похудения — пересмотрела рацион. Основу его составляют низкокалорийные продукты, богатые витаминами, которые, к тому же, долго перевариваются. В основном это овощи — кабачки, зелень, тыква, болгарский перец, огурцы, авокадо, хотя есть и фрукты, например, нектарины.

Певица худеет на сиртфуд-диете. Придумали эту диету британские ученые Глен Маттен и Айдан Гоггинс. По их словам, они выявили метод, с помощью которого можно активизировать «ген стройности». За него отвечают ферменты группы сиртуинов, которые запускают механизм сжигания жира. Они повышают мышечный тонус и подавляют чувство голода. В этой диете преобладают продукты, которые обладают антиоксидантными свойствами, в частности, красные и фиолетовые плоды.