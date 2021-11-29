Не перехвали: за что не стоит благодарить мужчину

С мнением, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, знакомо большинство женщин. Однако путь к хорошим и гармоничным отношениям с мужем лежит, как правило, в несколько иной плоскости: это не только проявление заботы и внимания по отношению к нему, но и признание заслуг партнера, мотивация его на поступки ради своей семьи и благодарность за сделанное.

Речь здесь, конечно же, идет о похвале. И это важно делать правильно, потому что есть большая разница, за что хвалить мужчину, как это делать нужно, а как не стоит.

Итак, ниже как раз шесть таких примеров со знаком «минус».

Похвала «просто так» Самое главное правило гласит, что мужчину необходимо хвалить за его достижения. Просто так, абы за что ему льстить не стоит. Во-первых, человек может решить, что это сарказм и, в конечном итоге, найдет повод на вас обидеться.

А во-вторых, постоянная похвала «ни за что» выбивает у мужчин почву из-под ног, и им начинает казаться, что они настолько идеальны, что можно больше вообще ничего не делать.

Похвала уровню его дохода

Мужчину не следует хвалить за то, сколько он зарабатывает, иначе он может решить, что вы с ним — ради денег. При этом можно делать комплименты тому, что он добился успеха, его умственным способностям, талантам или компетентности.

Похвала его красоте

Представителей сильной половины человечества не хвалят за внешность. Одно дело подметить удачную стрижку, сделать комплимент природному чувству стиля и вкуса, похвалить за то, каких успехов он добился в спортивном зале. Совсем другое — восхищаться его внешними данными: обычно это прерогатива дам.

Похвала тому, что он еще не сделал

Не стоит также восхищаться тем, что у мужчины хорошо подвешен язык, и он может наобещать вам все, что угодно — даже луну с неба достать. Мужчина ценится не словами, а делами. Поэтому если хвалить, то за то, что он делает, а не за то, что может пообещать и не сделать никогда.

Конечно, похвалы заслуживают те долгосрочные цели и задачи, которые ставит перед собой ваш избранник, напрямую касающиеся вас, ваших отношений и вашей семьи. Но если мужчина то и дело строит наполеоновские планы, в которые он с удовольствием посвящает и тебя, но при этом его мало заботит то, как вы сегодня сводите концы с концами, пытаясь прокормить семью, то здесь мы имеем дело с приоритетом на слова, а не на дела.

Неискренняя похвала

Следующее правило похвалы: она должна быть искренней и идти от чистого сердца. Некоторые женщины, узнав о силе комплиментов, так увлекаются, что начинают петь своему избраннику дифирамбы в буквальном смысле за все подряд.

«Спасибо, что ты пришел домой под утро», — говорят они своим мужьям, не ночевавшим дома. «Нет, у тебя прекрасная фигура», — возражают они супругу, жалующемуся на избыточный вес, который и правда есть.

Искренняя похвала — это то, что ты думаешь на самом деле, и за что действительно хочешь поблагодарить своего избранника. При этом разумная критика также должна присутствовать в отношениях двух близких людей . Главное, чтобы она была тактичной.

Однообразная похвала

Также не стоит забывать, что похвала — это не только такие фразы, как «какой ты умничка» и «ты у меня молодец». Такие фразы хоть и приятны, но при частом использовании могут набить со временем оскомину.

Похвала может выражаться по-разному: это и слова благодарности, и одобрительная улыбка, и жесты , и, безусловно, ваше хорошее настроение.