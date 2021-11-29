«Школьная форма» — главный тренд зимы: 5 вещей, которые нужны тебе прямо сейчас

Укороченный жакет

Жакеты «в стиле Chanel» хороши и с джинсами (прямого кроя, скинни или вновь ворвавшимся в моду фасоном клеш), и с классическими брюками, и с юбками любой длины. А если хочется экспериментов, попробуй замиксовать его в одном комплекте с подходящими по цвету однотонными спортивками — выглядеть будет свежо и необычно.

Плиссированная юбка

В сочетании с жакетом из пункта выше ты получишь хрестоматийный школьный образ, который при этом не будет выглядеть скучно. Но не хуже такие юбки смотрятся с объемными свитерами, без которых осенью никуда. Главное, следи за тем, чтобы все стратегические зоны быи в тепле — с этим тебе помогут плотные колготки.

Кардиган

Классический по фигуре или оверсайз? Зависит от того, что тебе больше нравится. В офисном образе лучше будет смотреться первый, а со вторым можно составить массу луков для вечерних прогулок по городу и посиделок в кафе (разумеется, когда коронавирусные ограничения будут сняты — мы за здоровье).

Гольфы

Юбка выше колена не просит, но требует такого дополнения, как гольфы. Их можно натянуть «по самое не хочу» или по-инстаграмному приспустить на обувь. Если ты из числа хрупких девушек, объединяй контрастные гольфы с нарочито тяжелыми ботинками. А если формы — твое все, лучше выбери спокойный цвет в тон остальной одежде и обувь на легкой, но массивной подошве, чтобы сбалансироать образ.

Съемный воротничок