Гинеколог нашел альтернативный способ лечения болезни и предложил пациентке секс

Миниелло стал объектом тайного расследования после того, как одна из его пациенток обратилась в телевизионную программу с жалобой на то, что врач предложил вылечить ее от вируса папилломы человека (ВПЧ) с помощью секса. Она просила помочь разоблачить извращенца, пишет Lenta.ru.

Она рассказала, что долгое время не могла забеременеть и пришла на прием к гинекологу. По ее словам, врач вел себя странно: прикасался к груди женщины и прямо говорил о том, что ему нравится маленький бюст. Миниелло провел обследование, взял анализы и вскоре сообщил, что у пациентки диагностировали ВПЧ.

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

Во время приема он предложил сотруднице телеканала заняться с ним исцеляющим сексом, и она согласилась. Пара встретилась в номере отеля, где предварительно установили видеокамеры. Когда врач разделся до трусов, в комнату вошел репортер и объяснил, что Миниелло стал героем расследования.

Вскоре выяснилось, что гинеколог неоднократно сообщал пациенткам ложные диагнозы и предлагал секс как самый действенный способ излечиться. Сам врач назвал домогательства альтернативным методом лечения и заявил, что он спас множество женщин.