В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ 9 супермодных пар обуви, которые тебе могут не подойти

Белая

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Зимой мы, как правило, носим темную одежду. Поэтому, сочетая ее со светлой обувью, мы получаем контрастную горизонтальную границу в образе. Эта линия зрительно режет ноги и делает рост короче. Выход — носить светлую обувь со светлым низом.

Высокие челси

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Тоже самое касается ботинок челси. Из-за того, что край голенища приходится на широкую часть ноги, такие модели подчеркивают объем икр, делая их еще крупнее. Чтобы избежать нежелательного эффекта, сочетай ботинки с низом в тон — это поможет смягчить границу.

Казаки

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Казаки — довольно непростая обувь, и мало кто действительно умеет ее стилизовать. Главная сложность, опять же, заключается в высоте сапог. Длина до середины икры зрительно сокращает рост и визуально расширяет икры. Лучше выбирать модели до колена или укороченные, открывающие щиколотку.

Слишком массивная подошва

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Во все важно знать меру — грубая подошва сегодня в тренде, однако не стоит увлекаться уж слишком массивными ботинками. Такие способны визуально утяжелить образ и внести в него диспропорцию. Особенно неестественно такая обувь смотрится на хрупких девушках.

Цепи

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Цепочка-перемычка создает дополнительную горизонталь в образе, из-за чего ты также рискуешь укоротить ноги. Чтобы декор не искажал фигуру, выбирай модели, в которых он расположен на носке.

Меховая опушка

ФОТО: скриншот с youtube.com

Меховая опушка не только визуально режет ноги, но и добавляет им объема. Кроме того, ботинки с мехом очень сложно стилизовать — лучше обрати внимание на модели, в которых мех скрыт внутри.

Сапоги ниже колена

ФОТО: скриншот с youtube.com

Чтобы сапоги не укорачивали ноги, лучше выбирать модели до колена или ниже. Актуальные сегодня сапоги ниже колена с широким голенищем способны значительно сократить твой рост. Будь осторожнее!

Сапоги в сборку

ФОТО: Инстаграм

Массивные сборки на сапогах также добавляют объема ногам. Следи за тем, чтобы складки не были слишком частыми и массивными, иначе нежелательного эффекта тебе не избежать.

Дутики

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