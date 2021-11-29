2 миллиона долларов за флакон: чем пахнут самые дорогие ароматы мира

1-е место: Shumukh, Nabeel, 1,3 миллиона долларов

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В переводе с арабского Shumukh означает «заслуживающий самого высокого», вероятно, поэтому данный аромат заслужил ценник в 1,3 миллиона долларов. На создание унисекс-духов ушло три года, и не зря, потому что они попали в Книгу рекордов Гиннесса из-за самого большого количества бриллиантов на флаконе духов. Хочешь знать, что внутри? Сандаловое дерево, мускус, редкое чистое индийское агаровое дерево, чистая турецкая роза, пачули, иланг-иланг и ладан — в общем, «тяжелая артиллерия».

2-е место: Golden Delicious, DKNY, 1 миллион долларов

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Обычно духи DKNY Golden Delicious стоят около $40, однако в 2011 году марка выпустила особый флакон, украшенный 2909 драгоценными камнями стоимостью миллион долларов. Дизайном лимитированной версии духов занимался знаменитый ювелир Мартин Кац. Пахнет он так же, как и классическая версия «яблока»: цитрус, роза, ландыш, белая лилия, сандаловое дерево и мускус. Вырученные средства пошли в благотворительный фонд.

3-е место: Christian Imperial Majesty, Clive Christian, 215 тысяч долларов

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Флакон сделан из хрусталя, золота и бриллиантов — роскошно, не правда ли? А внутри него – около 200 редких компонентов, например индийский сандал, который получают достаточно сложным, а потому и дорогим методом, ваниль с острова Таити и многие другие, которые остаются в секрете. Стоимость духов достигает 215 тысяч долларов. Можно поставить рядом с чайным сервизом, который никто никогда не достаёт, и просто любоваться им.

4-е место: Idylle Baccarat — Lux Edition, Guerlain, 40 тысяч долларов

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Специально для этого аромата дизайнер Ора Ито разработал хрустальный флакон, покрытый золотой инкрустацией в форме слезы. Сам аромат создан Тьерри Вассером, главным «носом» дома Guerlain. В букете звучат утонченные ноты розы, личи, малины, пачулей, белого мускуса, лилии, пиона, фрезии и жасмина. Коллекционеры чистых цветочных композиций наверняка порадовались этому запуску.

5-е место: Royal Arms Diamond Edition Perfume, Floris, 23 тысячи долларов

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В честь бриллиантового юбилея правления британской королевы Елизаветы II компания Floris выпустила лимитированный аромат. На прозрачном флаконе красуется цепочка из 18-каратного золота с гравировкой Royal Arms Diamond Edition, на которой висит прозрачный бриллиант. Пахнет он цветочным букетом, полным роз, жасмина, ириса, иланг-иланга, который дополняют теплые и яркие ноты амбры, ванили, пачулей и мускуса.

Всего бренд выпустил шесть антикварных флаконов духов Royal Arms Diamond Edition, каждый стоимостью 15 000 фунтов стерлингов (или 23 тысячи долларов).

6 место: Poivre, Caron, около 9 тысяч долларов

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Этот аромат был популярен еще в 1950-х годах, и парфюмерные коллекционеры гоняются за ним по всему миру, так как в наличии их уже нет. Собственно поэтому сейчас их можно приобрести за 9 тысяч долларов. Poivre с французского переводится как «перец», поэтому ты наверняка догадалась, что эти духи будут пряными с небольшой горчинкой.