Пять зимних проблем с волосами

Волосы сухие и тусклые

Причины: в помещении они сохнут из-за отопления. Зимой вы чаще используете фен (не та погода, чтобы ходить с мокрой головой), а он тоже способствует пересушиванию. Шапки и шарфы действуют механически: трение открывает чешуйки волос, поверхность становится менее ровной и лишается блеска.

Профилактика: дважды в неделю используйте увлажняющую маску. Прежде чем приступать к горячей укладке, подсушите волосы на 70% в прохладном режиме. Не забудьте сбрызгивать их термозащитным спреем от корней до кончиков!

Исправить срочно: просто расчешите волосы! Это поможет распределить кожный жир от корней по всей длине, пряди станут мягче, разгладятся и засияют. Для большего эффекта нанесите на кончики волос капельку крема для рук или оливкового масла.

Волосы электризуются

Волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Причины: Они становятся сухими, и положительные заряды в их волокнах отталкиваются друг от друга более интенсивно. Собственно, этот процесс мы и называем электризацией.

Профилактика: Используйте увлажняющий шампунь и кондиционер. А после мытья волос наносите еще и несмываемое увлажняющее средство от середины прядей до кончиков. Это поможет нейтрализовать статическое электричество.

Исправить срочно: Лак слабой фиксации способен творить чудеса — полимеры в его составе помогают прическе не «витать в облаках». Ну, а если у вас под рукой есть антистатик для волос, то, считайте, проблемы не существует: от антистатика для одежды такие продукты отличаются наличием в составе различных полезных веществ, питающих волосы, пишет «Домашний Очаг».

Волосы не держат объём

Причины: Такой уж у них характер — летом они вьются от влажности, а зимой обвисают из-за ее недостатка.

Профилактика: Нанесите спрей для придания объема на влажные пряди, делая акцент у корней. Сушите волосы, наклонив голову вниз. Затем сделайте пучок на макушке и дождитесь, пока он остынет (минута-две) — корни останутся в таком положении и удержат объем прически надолго. Если нет времени на укладку, нанесите на корни сухой шампунь и слегка взъерошьте.

Исправить срочно: Часто эту хитрость использовать нельзя: она может усугубить сухость прядей. Но если очень надо, отправляйтеся в дамскую комнату и подставьте голову под сушилку для рук — вы нагреете волосы, как при укладке феном, и сможете приподнять их у корней способом, описанным выше.

Волосы мнутся под шапкой

Волосы зимой. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Причины: Шапка надолго фиксирует пряди в одном положении, да еще ты согреваешь их своим теплом — отсюда и соответствующая форма.

Профилактика: Уложите волосы волнами разного размера, тогда изменение изгиба каких-то прядок будет выглядеть органично в общей массе.

Исправить срочно: Перекиньте волосы в сторону, обратную той, на которой они лежат сейчас (например, все на один бок, если у вас был прямой пробор), и закрепите их в таком положении, собрав концы в косу или хвост.

Шелушится кожа головы

Причины: Замечаете белые хлопья в волосах исключительно зимой? Скорее всего дело опять в обезвоживании, из-за которого кожа шелушится.

Профилактика: Позаботьтесь о качественном уходе за кожей головы.

Исправить срочно: Соберите волосы в пучок или хвост без пробора, тогда шелушение будет не так заметно.

У зимы есть и плюсы. Целых три: