Как украсить дом к Новому году в разных стилях

Выбираем модный стиль, украшаем каждую комнату и правильно декорируем двор — собрали лучшие идеи праздничного оформления дома.
Сканди
Новогодний декор в стиле сканди
Скандинавская эстетика и новогодняя атмосфера отлично сочетаются, да и сам стиль остается одним из самых популярных сегодня. С его помощью можно создать атмосферу новогодней сказки и при этом не потратить на тематическое оформление целое состояние.
Обязательные элементы зимнего сканди
- Лесные животные, особенно олени.
- Природная цветовая гамма.
- Изделия из дерева, глины, соломы, ротанга.
- Лаконичная сервировка стола.
- Домики, фонарики, декоративные свечи.
- Сухие веточки и еловые лапы.
- Рождественская звезда.
Эко
Новогодний декор в стиле эко
Экостиль особенно подходит интерьеру частного дома, поскольку за городом есть возможность быть ближе к природе в буквальном смысле.
Это направление не предполагает вычурности, можно легко оформить такой новогодний интерьер своими руками.
Кстати, этот процесс можно сделать ежегодной семейной традицией и постепенно пополнять коллекцию эко-хэндмейда.
Что использовать в качестве декора
- Живую елку — причем не выкидывать ее после праздников, а, например, высадить на территории.
- Натуральные ткани. Льняная скатерть и плетеные салфетки, хлопковые чехлы на подушки, постельное белье, теплый шерстяной плед.
- Украшения из засушенных фруктов и ягод, шишек, желудей, палочек корицы.
- Поделки из экологически чистых материалов.
- Упаковочная бумага из вторсырья.
- Керамическая и глиняная посуда.
Минимализм
Новогодний декор в минималистичном стиле
Минимализм постепенно выходит за рамки конкретного стиля и становится скорее образом жизни. Поэтому он может приобретать любые формы, от хай-тека до уютного экостиля, о котором мы говорили выше. Выбирайте ту, что подходит общей стилистике дома.
Минималистичный новогодний декор
- Украшения простой формы, с небольшим количеством деталей.
- Сдержанные цвета, монохромная палитра.
- Несложные геометрические фигуры и принты.
- Однотонный текстиль и посуда.
- Отказ от мишуры, разноцветных лампочек, большого количества деталей.
- Акцент на естественную красоту природных материалов и силуэтов.
Винтаж
Новогодний декор в стиле винтаж
- Ретромотивы уже второй год доминируют в новогодних коллекциях декора, но еще лучше не покупать новое, а использовать настоящий винтаж.
- Что взять в качестве украшений
- Советские елочные игрушки.
- Старые открытки или бумажные растяжки.
- Блестящие шары.
- Фигурки Деда Мороза и Снегурочки.
- Стеклянные или керамические фигурки.
Вдохновляться можно собственными детскими воспоминаниями или, если вам по душе западный стиль, фото американского или европейского винтажного декора 60-х и 70-х готов.
Кантри
Новогодний декор в стиле кантри
Деревенский стиль не так часто встречается в городских квартирах, но если вы ищете идеи, как украсить дом к Новому году-2022, то стоит присмотреться к кантри. В этом направлении сочетаются легкость, очарование деревенской жизни и тепло семейного очага.
- Старые игрушки, оставшиеся от прошлых поколений.
- Деревянные украшения.
- Вязаный текстиль — пледы, подушки, носки для подарков.
- Растительные и животные принты, а также классический узор в клеточку.
- Грубоватые фактуры, необработанные материалы — например, деревянные подставки для посуды.
- Любой хэндмейд и предметы с историей.