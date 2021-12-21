Как украсить дом к Новому году в разных стилях

Выбираем модный стиль, украшаем каждую комнату и правильно декорируем двор — собрали лучшие идеи праздничного оформления дома.

Сканди

Новогодний декор в стиле сканди

Скандинавская эстетика и новогодняя атмосфера отлично сочетаются, да и сам стиль остается одним из самых популярных сегодня. С его помощью можно создать атмосферу новогодней сказки и при этом не потратить на тематическое оформление целое состояние.

Обязательные элементы зимнего сканди

Лесные животные, особенно олени.

Природная цветовая гамма.

Изделия из дерева, глины, соломы, ротанга.

Лаконичная сервировка стола.

Домики, фонарики, декоративные свечи.

Сухие веточки и еловые лапы.

Рождественская звезда.

Эко

Новогодний декор в стиле эко

Экостиль особенно подходит интерьеру частного дома, поскольку за городом есть возможность быть ближе к природе в буквальном смысле.

Это направление не предполагает вычурности, можно легко оформить такой новогодний интерьер своими руками.

Кстати, этот процесс можно сделать ежегодной семейной традицией и постепенно пополнять коллекцию эко-хэндмейда.

Что использовать в качестве декора

Живую елку — причем не выкидывать ее после праздников, а, например, высадить на территории.

Натуральные ткани. Льняная скатерть и плетеные салфетки, хлопковые чехлы на подушки, постельное белье, теплый шерстяной плед.

Украшения из засушенных фруктов и ягод, шишек, желудей, палочек корицы.

Поделки из экологически чистых материалов.

Упаковочная бумага из вторсырья.

Керамическая и глиняная посуда.

Минимализм

Новогодний декор в минималистичном стиле

Минимализм постепенно выходит за рамки конкретного стиля и становится скорее образом жизни. Поэтому он может приобретать любые формы, от хай-тека до уютного экостиля, о котором мы говорили выше. Выбирайте ту, что подходит общей стилистике дома.

Минималистичный новогодний декор

Украшения простой формы, с небольшим количеством деталей.

Сдержанные цвета, монохромная палитра.

Несложные геометрические фигуры и принты.

Однотонный текстиль и посуда.

Отказ от мишуры, разноцветных лампочек, большого количества деталей.

Акцент на естественную красоту природных материалов и силуэтов.

Винтаж

Новогодний декор в стиле винтаж

Ретромотивы уже второй год доминируют в новогодних коллекциях декора, но еще лучше не покупать новое, а использовать настоящий винтаж.

Что взять в качестве украшений

Советские елочные игрушки.

Старые открытки или бумажные растяжки.

Блестящие шары.

Фигурки Деда Мороза и Снегурочки.

Стеклянные или керамические фигурки.

Вдохновляться можно собственными детскими воспоминаниями или, если вам по душе западный стиль, фото американского или европейского винтажного декора 60-х и 70-х готов.

Кантри

Новогодний декор в стиле кантри

Деревенский стиль не так часто встречается в городских квартирах, но если вы ищете идеи, как украсить дом к Новому году-2022, то стоит присмотреться к кантри. В этом направлении сочетаются легкость, очарование деревенской жизни и тепло семейного очага.

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