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Как украсить дом к Новому году в разных стилях

Новогодняя елка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Когда мы украшаем дом к Новому году своими руками, важно выбрать общую стилистику. Так отдельные зоны не будут смотреться разрозненно, а у интерьера появится единое настроение. Обычно декор стилизуют под основной стиль, чтобы все элементы дизайна смотрелись гармонично. Сейчас в тренде несколько направлений.

Выбираем модный стиль, украшаем каждую комнату и правильно декорируем двор — собрали лучшие идеи праздничного оформления дома.

Сканди

Новогодний декор в стиле сканди

Скандинавская эстетика и новогодняя атмосфера отлично сочетаются, да и сам стиль остается одним из самых популярных сегодня. С его помощью можно создать атмосферу новогодней сказки и при этом не потратить на тематическое оформление целое состояние.

Обязательные элементы зимнего сканди

  • Лесные животные, особенно олени.
  • Природная цветовая гамма.
  • Изделия из дерева, глины, соломы, ротанга.
  • Лаконичная сервировка стола.
  • Домики, фонарики, декоративные свечи.
  • Сухие веточки и еловые лапы.
  • Рождественская звезда.

Эко

Новогодний декор в стиле эко

Экостиль особенно подходит интерьеру частного дома, поскольку за городом есть возможность быть ближе к природе в буквальном смысле.

Это направление не предполагает вычурности, можно легко оформить такой новогодний интерьер своими руками.

Кстати, этот процесс можно сделать ежегодной семейной традицией и постепенно пополнять коллекцию эко-хэндмейда.

Что использовать в качестве декора

  • Живую елку — причем не выкидывать ее после праздников, а, например, высадить на территории.
  • Натуральные ткани. Льняная скатерть и плетеные салфетки, хлопковые чехлы на подушки, постельное белье, теплый шерстяной плед.
  • Украшения из засушенных фруктов и ягод, шишек, желудей, палочек корицы.
  • Поделки из экологически чистых материалов.
  • Упаковочная бумага из вторсырья.
  • Керамическая и глиняная посуда.

Минимализм

Новогодний декор в минималистичном стиле

Минимализм постепенно выходит за рамки конкретного стиля и становится скорее образом жизни. Поэтому он может приобретать любые формы, от хай-тека до уютного экостиля, о котором мы говорили выше. Выбирайте ту, что подходит общей стилистике дома.

Минималистичный новогодний декор

  • Украшения простой формы, с небольшим количеством деталей.
  • Сдержанные цвета, монохромная палитра.
  • Несложные геометрические фигуры и принты.
  • Однотонный текстиль и посуда.
  • Отказ от мишуры, разноцветных лампочек, большого количества деталей.
  • Акцент на естественную красоту природных материалов и силуэтов.

Винтаж

Новогодний декор в стиле винтаж

  • Ретромотивы уже второй год доминируют в новогодних коллекциях декора, но еще лучше не покупать новое, а использовать настоящий винтаж.
  • Что взять в качестве украшений
  • Советские елочные игрушки.
  • Старые открытки или бумажные растяжки.
  • Блестящие шары.
  • Фигурки Деда Мороза и Снегурочки.
  • Стеклянные или керамические фигурки.

Вдохновляться можно собственными детскими воспоминаниями или, если вам по душе западный стиль, фото американского или европейского винтажного декора 60-х и 70-х готов.

Кантри

Новогодний декор в стиле кантри

Деревенский стиль не так часто встречается в городских квартирах, но если вы ищете идеи, как украсить дом к Новому году-2022, то стоит присмотреться к кантри. В этом направлении сочетаются легкость, очарование деревенской жизни и тепло семейного очага.

Чем украсить

  • Старые игрушки, оставшиеся от прошлых поколений.
  • Деревянные украшения.
  • Вязаный текстиль — пледы, подушки, носки для подарков.
  • Растительные и животные принты, а также классический узор в клеточку.
  • Грубоватые фактуры, необработанные материалы — например, деревянные подставки для посуды.
  • Любой хэндмейд и предметы с историей.
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