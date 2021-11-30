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10 признаков того, что не стоит продолжать отношения после первого свидания

Первое свидание. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Когда только начинают завязываться отношения с классным парнем, хочется верить, что это надолго. Но в среднем в жизни женщины случается 2–8 романов до замужества, и далеко не все из них заканчиваются хотя бы прилично — без разбитых сердец, слез и залипания на фигуру несостоявшегося бойфренда на годы, пишет wmj.ru.

Только представьте: вы, воодушевленная, идете на свидание, возвращаетесь с него и испытываете невероятный подъем самых прекрасных эмоций. Но бывает, что первая встреча с партнером проходит не так, как хотелось бы. Итак, вы вернулись со свидания, и сейчас очень важно понять, какое у вас послевкусие. Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала о нескольких ярких признаках того, что продолжать общение с молодым человеком вам не стоит.

Все зависит от того, какая у вас цель. Если вашей целью является построение долгосрочных отношений, то лучше определиться с тем, нужны ли вам отношения с данным мужчиной, на берегу.

1. Он не позаботился о вашем комфорте

Перед свиданием мужчина, заинтересованный в вас, обязательно продумает условия, при которых будет происходить первая встреча. Он спросит, что вы любите, какое кино смотрите, какие места посещаете, какую кухню предпочитаете, и сделает ваше совместное времяпровождение максимально комфортным.

2. Опоздал на свидание и не объяснился

Обычно задерживаются девушки, но случается и наоборот. Если же мужчина опоздал на свидание, при этом не назвав причины опоздания и не принеся извинений, то, скорее всего, продолжать отношения с ним не стоит — ситуация повторится в будущем не один раз.

3. Не стал платить за вас

Неважно, где это было — в ресторане или любом другом месте, где вы проводили время. Он не проявляет базовых мужских качеств, что совершенно точно говорит о том, что:

он не заинтересован в каких-либо отношениях с вами; не имеет представления о том, как ухаживать за женщинами; обладает такими качествами, как скупость, жадность, расчетливость.

В отношениях между мужчиной и женщиной мужчина всегда отвечает за материальную стабильность. В его случае это активация 3-й чакры манипуры (выстраивание границ, ухаживание за женщиной, покупки и ответственность за то, как будут развиваться отношения дальше). Смотрите на то, как он распоряжается деньгами в отношении к женщинам, и к вам в том числе.

4. Он не интересуется вашими делами

Если он не поинтересовался на свидании вашими интересами, планами и какими-то другими подробностями вашей личной жизни, скорее всего, ему не нужны отношения. Поэтому на свидания ходить дальше нет смысла.

5. 99 % разговора посвящены ему

Осторожно: эгоцентрик! Если мужчина на свидании рассказывал только о себе, это говорит не только об отсутствии знаний в области этикета, но и о высоком уровне эгоизма, тщеславия, эгоцентризма, а также указывает на отсутствие заинтересованности в вас и ком-либо еще. Второе и третье свидания пройдут так же, можно не продолжать. Многие эгоисты являются абьюзерами и альфонсами. Общения с такими мужчинами нужно категорически избегать!

6. Мужчина был груб и агрессивен

Если уже на первом свидании мужчина проявлял хоть какую-то грубость или агрессию в ваш адрес или по отношению к окружающим, следует также насторожиться: что у него в голове, почему он злится, как будет дальше? Вам не нужно это узнавать, просто не встречайтесь с ним снова.

7. Элементарное неуважение

Согласитесь, неприятно, когда кто-то ругается в вашем присутствии, особенно если этот кто-то молодой человек, пригласивший вас на свидание. Парень, который постоянно ругается матом или просто употребляет грубые слова в речи, не вызывает большого женского доверия. Думаю, вы и сами знаете, что это довольно веская причина больше с ним не видеться.

8. Негативный рассказ о прошлом

Пренебрежительное отношение к родителям и своим бывшим подругам говорит о том, что перед вами человек с травмированной психикой, униженным самолюбием и низким уровнем собственной важности. Это могут быть его обвиняющие разговоры о том, как близкие делали что-то не так. Да, об этом можно и нужно говорить, но не на первом свидании. Делайте выводы.

9. Критика в ваш адрес

Ему что-то не понравилось, и он в течение всего ужина намекал или говорил прямо вам о том, что вы поступили плохо. Каждый человек может опоздать, тем более вы девушка. Такое поведение говорит о глубоких психологических травмах человека. Лучше будет, если вы сведете общение на нет.

10. Он занят только своими делами

Все свидание он провел в телефоне, переговорах, звонках и переписках, а вы не знали, чем занять себя в это время и чувствовали неловкость? Вряд ли вы захотите повторить такую встречу. И правильно, потому что в дальнейшем все будет происходить именно таким же образом. Разумеется, каждый имеет право на деловую переписку и личную жизнь, но, когда это проявляется на раннем этапе отношений, желание женщины продолжать общение и сближаться резко пропадает.

Очень часто девушки любят додумывать образ своего нового избранника. На первом свидании важно увидеть мужчину таким, какой он есть, без розовых очков. Оцените образ мужчины, с которым вы были на свидании, объективно, не добавляя иллюзорных качеств. Вспомните ваш разговор, его интересы, цели, поведение и отношение к вам и сделайте вывод, нужно ли вам продолжать общение или нет. Помните: когда вы интересны мужчине, он всегда откроет вам дверь, подставит стульчик, угостит вкусной едой, будет вежлив и заинтересован вами, это обязательно проявится в его заботе о вас и вашем комфорте.

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