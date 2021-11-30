10 признаков того, что не стоит продолжать отношения после первого свидания

Только представьте: вы, воодушевленная, идете на свидание, возвращаетесь с него и испытываете невероятный подъем самых прекрасных эмоций. Но бывает, что первая встреча с партнером проходит не так, как хотелось бы. Итак, вы вернулись со свидания, и сейчас очень важно понять, какое у вас послевкусие. Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала о нескольких ярких признаках того, что продолжать общение с молодым человеком вам не стоит.

Все зависит от того, какая у вас цель. Если вашей целью является построение долгосрочных отношений, то лучше определиться с тем, нужны ли вам отношения с данным мужчиной, на берегу.

1. Он не позаботился о вашем комфорте

Перед свиданием мужчина, заинтересованный в вас, обязательно продумает условия, при которых будет происходить первая встреча. Он спросит, что вы любите, какое кино смотрите, какие места посещаете, какую кухню предпочитаете, и сделает ваше совместное времяпровождение максимально комфортным.

2. Опоздал на свидание и не объяснился

Обычно задерживаются девушки, но случается и наоборот. Если же мужчина опоздал на свидание, при этом не назвав причины опоздания и не принеся извинений, то, скорее всего, продолжать отношения с ним не стоит — ситуация повторится в будущем не один раз.

3. Не стал платить за вас

Неважно, где это было — в ресторане или любом другом месте, где вы проводили время. Он не проявляет базовых мужских качеств, что совершенно точно говорит о том, что:

он не заинтересован в каких-либо отношениях с вами; не имеет представления о том, как ухаживать за женщинами; обладает такими качествами, как скупость, жадность, расчетливость.

В отношениях между мужчиной и женщиной мужчина всегда отвечает за материальную стабильность. В его случае это активация 3-й чакры манипуры (выстраивание границ, ухаживание за женщиной, покупки и ответственность за то, как будут развиваться отношения дальше). Смотрите на то, как он распоряжается деньгами в отношении к женщинам, и к вам в том числе.

4. Он не интересуется вашими делами

Если он не поинтересовался на свидании вашими интересами, планами и какими-то другими подробностями вашей личной жизни, скорее всего, ему не нужны отношения. Поэтому на свидания ходить дальше нет смысла.

5. 99 % разговора посвящены ему

Осторожно: эгоцентрик! Если мужчина на свидании рассказывал только о себе, это говорит не только об отсутствии знаний в области этикета, но и о высоком уровне эгоизма, тщеславия, эгоцентризма, а также указывает на отсутствие заинтересованности в вас и ком-либо еще. Второе и третье свидания пройдут так же, можно не продолжать. Многие эгоисты являются абьюзерами и альфонсами. Общения с такими мужчинами нужно категорически избегать!

6. Мужчина был груб и агрессивен