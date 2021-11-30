Как не навредить волосам или почему нельзя спать с мокрой головой
Бытует мнение, что спать с мокрой головой нельзя. Но так ли это на самом деле? Wday.ru разбирается с экспертом.
Бытует мнение, что спать с мокрой головой нельзя. Но так ли это на самом деле? Wday.ru разбирается с экспертом.
Если вы часто идете спать, не просушив волос, эта информация будет для вас полезной.
Во время сна мокрые волосы становятся холодными. В результате постоянного переохлаждения волосяные луковицы могут воспалиться. Это приводит к неблагоприятным последствиям: