Как не навредить волосам или почему нельзя спать с мокрой головой

Можно ли спать с мокрой головой: что говорят косметологи

Дело в том, что мокрые волосы больше подвержены повреждению. Под воздействием воды они становятся более тонкими и эластичными. Многие парикмахеры не рекомендуют даже расчесывать влажный волос. Растягиваясь под воздействием гребня, он ломается и сечется. То же самое происходит и во время сна. Человек постоянно переворачивается с одного бока на другой. Влажные локоны заламываются и спутываются. Как результат — отсутствие здорового блеска, посеченные кончики, ломкость и выпадение.