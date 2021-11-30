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Как не навредить волосам или почему нельзя спать с мокрой головой

Спать с мокрыми волосами не рекомендуется. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Бытует мнение, что спать с мокрой головой нельзя. Но так ли это на самом деле? Wday.ru разбирается с экспертом.

Если вы часто идете спать, не просушив волос, эта информация будет для вас полезной.

Можно ли спать с мокрой головой: что говорят косметологи
Дело в том, что мокрые волосы больше подвержены повреждению. Под воздействием воды они становятся более тонкими и эластичными. Многие парикмахеры не рекомендуют даже расчесывать влажный волос. Растягиваясь под воздействием гребня, он ломается и сечется. То же самое происходит и во время сна. Человек постоянно переворачивается с одного бока на другой. Влажные локоны заламываются и спутываются. Как результат — отсутствие здорового блеска, посеченные кончики, ломкость и выпадение.
 
 
Сон с мокрой головой также нарушает укладку волос. Высыхая в неправильной форме, локоны выглядят неопрятно и тускло. И даже если утром снова их смочить водой, пряди все равно примут ту же неправильную форму.
 
Если один раз уснуть с мокрой головой – это вряд ли навредит вашим волосам. А вот систематический сон с влажными локонами может стать причиной повреждения волосяных нитей и луковиц.
 
Не рекомендуются ложиться в постель с мокрыми прядями по трем причинам:
• можно застудить волосяную луковицу;
• если в комнате открыто окно, то не исключена возможность простудиться;
• сон с влажными волосами может стать причиной возникновения аллергии.
 

Во время сна мокрые волосы становятся холодными. В результате постоянного переохлаждения волосяные луковицы могут воспалиться. Это приводит к неблагоприятным последствиям:

• покраснениям на коже;
• гнойникам;
• появлению зуда;
• болевым ощущениям;
• прочим симптомам.
 
Застудить можно не только волосяные луковицы. Если уснуть с мокрой головой, особенно при открытом окне, болезнь не заставит себя ждать. В первую очередь недугу поддаются горло, уши, носовые и гайморовы пазухи.
 
И последнее: скопившаяся в подушке влага способствует размножению в ней пылевых клещей. Эти паукообразные — мощнейший аллерген, вызывающий кожные и дыхательные болезни.
 
На первый взгляд может показаться: ну что может произойти, если лечь спать с влажными прядями? Но, как оказалось, подобная мелочь способна стать причиной не только поврежденных волос, но и серьезных заболеваний. Поэтому, если вы все еще ложитесь в постель, не высушив волосы, задумайтесь, стоит ли продолжать это делать.
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