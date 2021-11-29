Телезвезда раскрыла неприятную правду о ценах в Zara

Стилистка регулярно делится с подписчиками своими находками в магазинах и демонстрирует купленные наряды. В одной из последних публикаций она показала одежду, которую она приобрела в масс-маркете Zara, а именно — платье длины макси, разноцветный шерстяной свитер и пальто цвета хаки, пишет Lenta.ru.

Вудолл обратила внимание на разницу в стоимости одной и той же вещи, которая представлена в бутиках марки в европейских странах и в Великобритании. «Я оторвала наклейку на этикетке и увидела, что в Европе джемпер стоит 99 евро (83 фунтов стерлингов), а у нас его продают за 109 фунтов стерлингов. С каких пор фунт стоит меньше евро?» — возмутилась она.

Вудолл порекомендовала руководству компании сохранять общую ценовую политику в разных точках мира. По ее мнению, британцы покупают товары по завышенной стоимости, в то время как за рубежом идентичные изделия продаются в разы дешевле. «О боже, Zara, ты просто нас грабишь!» — посетовала писательница.