А снег идет: что изменить в макияже на зиму?

Основные правила зимнего макияжа

Принято считать, что зимний макияж тяжеле» летнего. В холодное время года используют более плотные тональные основы, смелее наслаивают текстуры друг на друга, а среди оттенков отдают предпочтение тем, что потемнее.

Уделите внимание заботе о коже

Учитывая типичные для зимы стресс-факторы вроде сухого морозного воздуха и холодного ветра, рекомендуется выбирать декоративную косметику с ухаживающими свойствами. Тональный крем, румяна, консилер, помада-бальзам – пополните косметичку средствами, которые будут дополнительно увлажнять, смягчать и питать кожу.

Не бойтесь многослойности

Конечно, намеренно уплотнять мейкап не нужно: результат должен выглядеть максимально естественно. Нужное для кожи в холода ощущение комфорта и защищенности создаст пудра, нанесенная поверх более густого по сравнению с «летним» тонального крема.

Экспериментируйте с глубокими и выразительными темными оттенками

Создавайте контрастные акценты. В осенне-зимнем сезоне образы в целом редко отличаются разнообразием цветов, так что на фоне общей серости мейкап с яркой помадой или smoky eyes будут выгодно выделять вас из толпы.

Цветовая палитра

Что касается цветов, то здесь есть два пути. Первый – затемнение: зимой актуальны черный, темно-серый, темно-синий, изумрудный, бордовый, болотно-зеленый, сливовый оттенки. Они раскрывают свою глубину в текстуре металлик, которая из года в год сохраняет ведущие позиции в зимних трендах.