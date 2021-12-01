Ср, 1.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ГОРЬКО! ⟩ Лучшие даты для свадеб в 2022 году

Свадьба. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В наступающем 2022 году в свои права вступит Водяной, или Черный, Тигр, который принесет перемены в личной жизни практически всем знакам зодиака. Нумеролог и астролог Жанна Мусатова рассказала, в какое время лучше всего создавать семьи.

Представителям огненной стихии, Овнам, 2022 год приготовил бурный роман, который они запомнят на всю жизнь. Продлятся эти яркие отношения недолго, да и закончатся, скорее всего, разочарованием, предупреждает Мусатова, однако уже в середине лета Овны встретят свою настоящую вторую половинку, с которой смогут создать действительно крепкую семью.

Для Тельцов наступающий год станет одним из самых романтичных. Все разногласия между влюбленными удастся забыть, отношения будто обретут второе дыхание. Тем, кто еще не встретил свою любовь, астролог рекомендует присмотреться повнимательнее к приятелям и коллегам — ближе к осени дружеское общение имеет все шансы перерасти в крепкий союз.

Близнецы в начале 2022 года вряд ли почувствуют себя счастливыми. Из-за одиночества они могут даже впасть в уныние, но Мусатова спешит утешить представителей этого созвездия — личная жизнь наладится ближе к лету. Близнецы смогут наконец поставить себя на первое место, найдут хобби по душе и в их жизни тут же появятся интересные люди, с которыми можно попробовать построить что-то серьезное.

Ракам повезет больше остальных — большинство представителей этого знака в 2022 году встретят настоящую любовь и вступят в брак. Самое главное, по словам астролога, не рассказывать о своем романе и избраннике окружающим — завистники могут начать вставлять вам палки в колеса, и отношения закончатся, едва успев начаться.

Львам лучше держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Любовные авантюры могут навредить вашим устойчивым взаимоотношениям. Если вы свободны, готовьтесь к весне — она станет самым романтичным для вас временем 2022 года. Не бойтесь ходить на свидания и знакомиться с интересными людьми. Вашу судьбу может решить вовремя сделанный первый шаг.

Девы тоже попали в список счастливчиков. Свободные представители этого знака уже в начале года Тигра найдут «своего» человека и будут наслаждаться гармоничными и теплыми отношениями, которые продлятся много лет. Заключать брак можно в любое время года — искренним чувствам ничто не может помешать.

Весов также ждет расцвет в личной жизни, причем интересная история может начаться уже в новогоднюю ночь. По словам эксперта, шансы на то, что это будут долгие романтические отношения, очень высоки, но в мае возможны конфликты. Громких скандалов стоит избегать, поскольку они могут разрушить ваш союз, предупреждает астролог. Отложите «разборки» хотя бы на месяц. Семейные Весы, которые давно задумываются о пополнении в семействе, смело могут воплощать свои мечты в реальность — год Тигра очень удачен для беременности и родов.

Скорпионы в 2022 году вряд ли смогут встретить свою вторую половинку, но совершенно точно наладят личную жизнь, избавившись от всех, кто мешает двигаться вперед и быть счастливым. Во второй половине декабря Скорпионы точно поймут, какого человека мечтают встретить, и начнут путь к своему семейному благополучию, пишет eg.ru.

Стрельцы, которые уже состоят в отношениях, смогут наблюдать за их развитием. Разумеется, без конфликтов не обойтись, но в вашем случае ссоры обязательно закончатся примирением и помогут достичь гармонии. Свободных Стрельцов осенью ждет многообещающее знакомство, которое перерастет в серьезный роман.

Козерогам в 2022 году не стоит рассчитывать на веселую свадьбу и счастливую семейную жизнь. С февраля по апрель представители этого знака будут купаться во внимании противоположного пола, но дальше флирта дела любовные не продвинутся, уверена Мусатова.

Водолеям звезды также не предрекают глобальных изменений и потрясений. И вы, и ваш партнер вполне довольны текущей ситуацией, так что вам остается лишь поддерживать огонек этой любви. Одиноким Водолеям в апреле улыбнется удача, и они смогут встретить близкого по духу человека.

Обычно спокойным и робким Рыбам в 2022 году придется побороться за любовь, особенно если они хотят сохранить свои нынешние отношения. Тем, кто проявит терпение, стойкость и последовательность, удастся не упустить свое счастье.

Тем, кто все же решился связать себя узами брака в 2022 году, Жанна Мусатова рекомендует выбрать для торжества следующие даты:

  • январь — 8, 9, 15, 16;
  • февраль — 4, 6, 10, 13, 14;
  • март — 3, 5, 7, 11, 13;
  • апрель — 3, 12, 15;
  • май — 2, 7, 13;
  • июнь — 3, 6, 10, 12, 13;
  • июль — 1, 9, 12;
  • август — 7, 13;
  • сентябрь — 2, 10, 30;
  • октябрь — 7, 10;
  • ноябрь — 4, 6, 7, 21;
  • декабрь — 7, 28, 30.

Свадьбы, сыгранные в апреле, июле, августе, сентябре и декабре, будут особенно нежными и романтичными, молодожены надолго запомнят свое главное торжество и непременно останутся им довольны, утверждает нумеролог.

В январе стоит узаконить свои отношения тем, кто вместе уже давно и ни капли не сомневается в своем спутнике жизни. Ноябрь или февраль подойдут тем, кто намерен сосредоточиться не только на семье, но и на карьере, а все бытовые обязанности с удовольствием разделит пополам. Союзы, созданные в марте и октябре, будут отмечены аспектом страсти — определяющим фактором благополучия станет сексуальная совместимость партнеров.

НАВЕРХ
Back