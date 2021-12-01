ГОРЬКО! ⟩ Лучшие даты для свадеб в 2022 году

Представителям огненной стихии, Овнам, 2022 год приготовил бурный роман, который они запомнят на всю жизнь. Продлятся эти яркие отношения недолго, да и закончатся, скорее всего, разочарованием, предупреждает Мусатова, однако уже в середине лета Овны встретят свою настоящую вторую половинку, с которой смогут создать действительно крепкую семью.

Для Тельцов наступающий год станет одним из самых романтичных. Все разногласия между влюбленными удастся забыть, отношения будто обретут второе дыхание. Тем, кто еще не встретил свою любовь, астролог рекомендует присмотреться повнимательнее к приятелям и коллегам — ближе к осени дружеское общение имеет все шансы перерасти в крепкий союз.

Близнецы в начале 2022 года вряд ли почувствуют себя счастливыми. Из-за одиночества они могут даже впасть в уныние, но Мусатова спешит утешить представителей этого созвездия — личная жизнь наладится ближе к лету. Близнецы смогут наконец поставить себя на первое место, найдут хобби по душе и в их жизни тут же появятся интересные люди, с которыми можно попробовать построить что-то серьезное.

Ракам повезет больше остальных — большинство представителей этого знака в 2022 году встретят настоящую любовь и вступят в брак. Самое главное, по словам астролога, не рассказывать о своем романе и избраннике окружающим — завистники могут начать вставлять вам палки в колеса, и отношения закончатся, едва успев начаться.

Львам лучше держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Любовные авантюры могут навредить вашим устойчивым взаимоотношениям. Если вы свободны, готовьтесь к весне — она станет самым романтичным для вас временем 2022 года. Не бойтесь ходить на свидания и знакомиться с интересными людьми. Вашу судьбу может решить вовремя сделанный первый шаг.

Девы тоже попали в список счастливчиков. Свободные представители этого знака уже в начале года Тигра найдут «своего» человека и будут наслаждаться гармоничными и теплыми отношениями, которые продлятся много лет. Заключать брак можно в любое время года — искренним чувствам ничто не может помешать.

Весов также ждет расцвет в личной жизни, причем интересная история может начаться уже в новогоднюю ночь. По словам эксперта, шансы на то, что это будут долгие романтические отношения, очень высоки, но в мае возможны конфликты. Громких скандалов стоит избегать, поскольку они могут разрушить ваш союз, предупреждает астролог. Отложите «разборки» хотя бы на месяц. Семейные Весы, которые давно задумываются о пополнении в семействе, смело могут воплощать свои мечты в реальность — год Тигра очень удачен для беременности и родов.