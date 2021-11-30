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Это просто, если есть сила воли: Долина голодала по 19 часов, чтобы похудеть

Лариса Долина ФОТО: Mikhail Japaridze

Лариса Долина раскрыла способ быстро похудеть на 20 килограммов, пишет Пятый канал.

По словам артистки, впервые в жизни она обрела уверенность в том, что красива. Для этого пришлось немало потрудиться, выдержать изнурительную диету, но она поставила перед собой цель и достигла ее.

Относительно недавно публика увидела совершенно новую Ларису Долину. Похудевшую на 20 с лишним килограммов, яркую блондинку, с новым макияжем и в совершенно новом стиле. Звезда никогда не боялась экспериментов, и ее образы порой вызывали бурное обсуждение, но как она выглядит сейчас — фанаты в восторге. Многие спрашивают, как селебрити удалось сбросить вес, и она с готовностью делится советами. Одному из фолловеров она раскрыла секрет стройности.

«Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов», — рассказала звезда.

Свои поиски в мире красоты Долина продолжает с азартом и энтузиазмом. Признается, многое стало доступно в стройном теле. Певица делится с поклонниками кадрами фотосессий, в которых она то роковая брюнетка с тату-рукавами, то нежная леди в строгом костюме. Но все непременно — в цвете! Сегодня это розовый.

«Я поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы… Вы знаете, что я заметила? Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я самая красивая в мире… Розовый цвет — цвет жизни, он означает романтичность, доброту, любовь, страстность… Чем он бледнее, тем сильнее выражение любви…» — написала народная артистка.

Намекнула ли звезда эстрады на то, что в ее жизни появился возлюбленный или имела в виду любовь к новой себе — загадка. Долина подчеркнула лишь, что теперь может позволить себе облачаться в яркие и обнадеживающие цвета и искренне радоваться своей красоте.

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