Это просто, если есть сила воли: Долина голодала по 19 часов, чтобы похудеть
Лариса Долина раскрыла способ быстро похудеть на 20 килограммов, пишет Пятый канал.
Лариса Долина раскрыла способ быстро похудеть на 20 килограммов, пишет Пятый канал.
По словам артистки, впервые в жизни она обрела уверенность в том, что красива. Для этого пришлось немало потрудиться, выдержать изнурительную диету, но она поставила перед собой цель и достигла ее.
Относительно недавно публика увидела совершенно новую Ларису Долину. Похудевшую на 20 с лишним килограммов, яркую блондинку, с новым макияжем и в совершенно новом стиле. Звезда никогда не боялась экспериментов, и ее образы порой вызывали бурное обсуждение, но как она выглядит сейчас — фанаты в восторге. Многие спрашивают, как селебрити удалось сбросить вес, и она с готовностью делится советами. Одному из фолловеров она раскрыла секрет стройности.
«Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов», — рассказала звезда.
Свои поиски в мире красоты Долина продолжает с азартом и энтузиазмом. Признается, многое стало доступно в стройном теле. Певица делится с поклонниками кадрами фотосессий, в которых она то роковая брюнетка с тату-рукавами, то нежная леди в строгом костюме. Но все непременно — в цвете! Сегодня это розовый.
«Я поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы… Вы знаете, что я заметила? Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я самая красивая в мире… Розовый цвет — цвет жизни, он означает романтичность, доброту, любовь, страстность… Чем он бледнее, тем сильнее выражение любви…» — написала народная артистка.
Намекнула ли звезда эстрады на то, что в ее жизни появился возлюбленный или имела в виду любовь к новой себе — загадка. Долина подчеркнула лишь, что теперь может позволить себе облачаться в яркие и обнадеживающие цвета и искренне радоваться своей красоте.