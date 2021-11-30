Пять лайфхаков для уборки всего за полчаса

Чисто там, где не мусорят

Банальность, но если вы вникнете в смысл этой поговорки и попробуете выработать у себя привычку убирать за собой и после себя разбросанные вещи, брызги зубной пасты или другие мелкие загрязнения сразу — а это обычно занимает меньше минуты, — то сама регулярная уборка у вас будет занимать намного меньше времени.

Все свое ношу с собой

Для разных поверхностей обычно требуются разные средства, поэтому заведите себе небольшое ведерко, в котором будут храниться все используемые для уборки бутылочки. Начиная наводить чистоту в квартире, сразу берите с собой это ведерко — не поверите, сколько времени и сил это вам сэкономит.

Используйте прогресс

Сегодня существует масса приборов, которые облегчают жизнь и экономят время хозяйкам. Одна из новинок, впечатлившая тех, кто занимается уборкой профессионально, — это паровые пылесосы, оптимальный вариант между обычными пылесосами для сухой уборки и моющими.

Чисто тайм-менеджмент

Продумывайте заранее последовательность своих действий. Всегда начинайте сверху вниз — пылесосить и мыть полы нужно в последнюю очередь. Начинайте с дальней комнаты и заканчивайте прихожей. Оттирая поверхности средствами с распылителем, нанесите их сразу по всей квартире, чтобы они успели подействовать. Вернувшись к первой комнате, вам останется лишь протереть грязь, а не пытаться долго ее оттирать.

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