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Гениальный бьюти-хак: как правильно мыть расческу

Расческа. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Здоровье и красота волос зависят не только от образа жизни, рациона питания, качества шампуня, но еще от чистоты любимой расчески. Строгих рекомендаций в выборе щетки для волос у нас нет, зато есть несколько простых советов по уходу за ней.

ЗАЧЕМ МЫТЬ РАСЧЕСКУ?

Вопрос кажется риторическим, но прокомментировать все же стоит. Мы пользуемся расческой каждый день, логично, что на ней скапливаются тысячи бактерий, остатки кожного сала, пыль и стайлинговые средства. Все это может негативно влиять на кожу, вызывать раздражения и покраснения. Чтобы избежать всех этих неприятностей, нужно следить за гигиеной своих инструментов для волос.

КАК ЧАСТО НАДО ЕЕ МЫТЬ?

Придерживайтесь правила: чем чаще, тем лучше. Специалисты рекомендуют мыть расческу раз в неделю; два — если вы сильно увлекаетесь стайлинговыми средствами и пользуетесь ими не только по праздникам. Менять расческу на новую стоит хотя бы раз в год — скрепя сердце и несмотря на привязанность. Во-первых, за 12 месяцев на ней образуется множество бактерий, которые не вымыть никаким раствором, а во-вторых, щетки сильно изнашиваются, на них появляются микротрещины, которые повреждают, царапают структуру волос.

С МЫЛОМ И ВОДОЙ

Перед тем как мыть расческу, очистите ее от скопившихся волос, затем погрузите щетку в мыльный раствор и оставьте на несколько минут. Некоторые стилисты по волосам добавляют в него обычный шампунь, что вполне допустимо. Так и пена получается гуще, и аромат приятнее. После этого вспеньте воду, намыльте зубчики и щетину инструмента, затем тщательно промойте водой. Такой способ дезинфекции подходит для всех видов расчесок: не важно, что это будет, деревянный гребень или пластиковая плоская щетка. К слову, первый лучше не замачивать надолго в воде, чтобы не изнашивать древесину, пишет Elle.ru.

С СОДОЙ

Альтернативой мыльному раствору может служить «содовый». Смешайте в миске 5 ст. л. пищевой соды и 1 литр воды, замочите расческу на ночь, а наутро промойте ее водой. Сода отлично удаляет остатки кожного сала и очищает щетину от загрязнений.

С БЕЛЫМ УКСУСОМ

Уксус придает волосам блеск и сияние. Кроме того, уксус отлично дезинфицирует поверхность расчески от скопившейся пыли и ороговевших чешуек кожи головы. Оставить щетку в растворе надо хотя бы на пару часов, чтобы все получилось. После процедуры щетку необходимо тщательно промыть водой.

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