Как одеться на Новый год 2022, чтобы привлечь удачу?

Жукова говорит, что праздничный наряд должен быть удобными при этом элегантным. Об этом стоит помнить женщинам, которые в погоне за эффектным образом нередко надевают неудобные платья, которые не позволяют даже присесть на стул. Стоит отдать предпочтение нарядам свободного кроя, элегантным брючным костюмам оверсайз или платьям-пиджакам. Стоит помнить, что тигр любит натуральные ткани, поэтому про синтетику стоит забыть.

Стоит выбирать длину миди или макси, так как это более модный вариант. Сама стилист рекомендует платья в стиле греческих богинь или любые другие из струящихся тканей. Также возможно надеть юбку или платья с запахом, которые не требуют сильного затягивания пояса, пишет Sterlegrad.

Стоит отдать должное, что Тигр допускает не только платья. Обратите внимание на брюки-сигареты, которые визуально удлиняют ноги и скрывают недостатки. Важно чувствовать себя комфортно и не ущемлять себя в праздник.

Черный Водяной Тигр отдает предпочтение определенным цветам. Важно выбирать натуральные оттенки, которые повторяют цвета природы. Стоит отказаться от кричащих цветов. Неоновые вещи можно оставить на другие дни, но только не для Новогодней ночи. В этот новый год стоит отдать предпочтение бирюзовым, голубым, синим, зеленым, золотым, песочным, серебряным, черным и травяным цветам. Украсить наряд можно серебряными пайетками, главное – не переборщить.