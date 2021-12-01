Продукты питания, которые нельзя сочетать

Кислоты с крахмалами

Кислоты уничтожают фермент птиалин, принимающий участие в расщеплении крахмала. Потому комбинацию кислот и крахмалов диетологи считают неудобоваримой.

Потому важно употреблять кислоты отдельно от крахмалов.

Белки с крахмалами

В составе желудочного есть соляная кислота, ее концентрация 0,003 процента. Именно она может остановить работу фермента, расщепляющего крахмал. Любое повышение кислотности продолжает расщеплять фермент.

Когда вы едите хлеб, в желудке вырабатывается совсем немного соляной кислоты, что имеет практически нейтральный показатель реакции. Но когда хлебный крахмал переварится, в желудке сразу же секретируется соляная кислота в больших объемах.

Это значит, что когда хлеб и мясо употребляются одновременно, то вместо нейтральной выработки сока в желудке, будет секретироваться сок с высококислотным показателем. Потому переваривание крахмалов прекращается. Потому важно употреблять крахмалы и белки не в одно и то же время. Т.е. каши, хлеб, картофель и прочие крахмалы стоит употреблять отдельно от мяса, рыбы, яиц, сыра, творога, орехов и остальной белковой пищи.

Белок с белком

Тут важно учесть, что два белка, отличающиеся по характеру и составу в комбинации с иными факторами предусматривают изменения секреции желудочного сока и различного времени его выделения. Поэтому нежелательно съедать два разных белка за один прием пищи. Что не следует сочитать: мясо – яйца, мясо – орехи, мясо – сыр, яйца – молоко, яйца – орехи, сыр – орехи.

Если упростить, то нужно употреблять только один вид белка в один прием.

Кислоты с белком

Пепсин расщепляет сложные вещества, но работает он исключительно в кислой среде. Кислотность желудочного сока модифицируется в зависимости от поступившей пищи. Когда вы употребляете белки – желудочный сок становится более кислым.

Существует ошибочное мнение, что употребление кислот с белками, способствует более легкой переработке белка. Медикаменты и фруктовые кислоты отрицательно воздействуют на желудочный сок, разрушаю пепсин и затрудняют переработку белка, что провоцирует процесс гниения.

Помните, что желудочный сок не секретируется при наличии кислоты во рту и желудке.

Жиры с белками