Продукты питания, которые нельзя сочетать
Если после обеда вы ощущаете неприятные чувства, вам стоит определить, какие продукты вы ели и убедиться – насколько их сочетание приемлемо, пишет Ivona.
Если после обеда вы ощущаете неприятные чувства, вам стоит определить, какие продукты вы ели и убедиться – насколько их сочетание приемлемо, пишет Ivona.
Кислоты с крахмалами
Кислоты уничтожают фермент птиалин, принимающий участие в расщеплении крахмала. Потому комбинацию кислот и крахмалов диетологи считают неудобоваримой.
Потому важно употреблять кислоты отдельно от крахмалов.
Белки с крахмалами
В составе желудочного есть соляная кислота, ее концентрация 0,003 процента. Именно она может остановить работу фермента, расщепляющего крахмал. Любое повышение кислотности продолжает расщеплять фермент.
Когда вы едите хлеб, в желудке вырабатывается совсем немного соляной кислоты, что имеет практически нейтральный показатель реакции. Но когда хлебный крахмал переварится, в желудке сразу же секретируется соляная кислота в больших объемах.
Это значит, что когда хлеб и мясо употребляются одновременно, то вместо нейтральной выработки сока в желудке, будет секретироваться сок с высококислотным показателем. Потому переваривание крахмалов прекращается. Потому важно употреблять крахмалы и белки не в одно и то же время. Т.е. каши, хлеб, картофель и прочие крахмалы стоит употреблять отдельно от мяса, рыбы, яиц, сыра, творога, орехов и остальной белковой пищи.
Белок с белком
Тут важно учесть, что два белка, отличающиеся по характеру и составу в комбинации с иными факторами предусматривают изменения секреции желудочного сока и различного времени его выделения. Поэтому нежелательно съедать два разных белка за один прием пищи. Что не следует сочитать: мясо – яйца, мясо – орехи, мясо – сыр, яйца – молоко, яйца – орехи, сыр – орехи.
Если упростить, то нужно употреблять только один вид белка в один прием.
Кислоты с белком
Пепсин расщепляет сложные вещества, но работает он исключительно в кислой среде. Кислотность желудочного сока модифицируется в зависимости от поступившей пищи. Когда вы употребляете белки – желудочный сок становится более кислым.
Существует ошибочное мнение, что употребление кислот с белками, способствует более легкой переработке белка. Медикаменты и фруктовые кислоты отрицательно воздействуют на желудочный сок, разрушаю пепсин и затрудняют переработку белка, что провоцирует процесс гниения.
Помните, что желудочный сок не секретируется при наличии кислоты во рту и желудке.
Жиры с белками
Наличие жира в пище снижает провоцирующую аппетит секрецию и снижает показатель химической секреции. Это значит, что сливки, масла, жирное мясо не стоит употреблять параллельно с орехами, сыром и мясом.