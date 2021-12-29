Пять способов справиться со своими негативными эмоциями

Негативные эмоции могут быть настолько же сильными, как и позитивные, но их влияние на нас гораздо сильнее. Почему так происходит?

Исследования показали, что негативные эмоции задерживаются в мозгу человека намного дольше, оказывая на нас более глубокое влияние, чем позитивные. Это означает, что люди инстинктивно придают негативным чувствам большую важность, что лишь подтверждает нашу идею о возможности их контролировать.

Умение контролировать свои эмоции заключается в способности управлять ими. Чтобы помочь вам научиться этому, Клубер составил список из пяти самых эффективных способов избавиться от негативного мышления.

1. Сосредоточьте свое внимание на хороших вещах

Наши убеждения являются первоисточником почти всех возникающих у нас эмоций. Конечно, в жизни случаются вещи, которые нельзя предотвратить или избежать. Это может вызывать у нас целую волну негативных эмоций, но дело в том, что большинство наших мыслей основываются на нашем мировоззрении.

Путь к счастью простой – сместите фокус своего внимания с плохих вещей на хорошие. Сделать это намного сложнее, чем кажется, но это определенно возможно. Предположим, что вы считаете себя хуже своих друзей, членов семьи или окружающих вас людей. Всегда найдется тот, кто будет в чем-то лучше вас. Главное не позволять этому задевать ваши чувства.

Постарайтесь сосредоточиться на том, что вы делаете, и на своих преимуществах над другими людьми. Другими словами, начните наслаждаться хорошими вещами в своей жизни!

2. Йога как способ снятия эмоциональной блокады

Связь между телом и разумом очень сильная, поэтому когда мозг чем-то подавлен, нас охватывают неприятные ощущения. Слово «чувство» напрямую связано с ощущениями в теле. Для тех, кто этого еще не знает, эмоции могут менять гормональный фон человека и нарушать пути передачи нейронных импульсов в мозгу. Поэтому когда неприятное событие осталось в прошлом, мы еще долго продолжаем чувствовать эмоции, которое оно пробудило.

Йога может помочь вам избавиться от накопившейся в теле эмоциональной токсичности. Хотя эмоции и призваны помогать нам выжить, очень вредно переводить свои негативные эмоции в разряд хронических. Чтобы избавиться от привычки мыслить негативно, можете изменить позу своего тела так, чтобы разум ощутил эмоциональное облегчение.

Занятия йогой, дыхательные упражнения и медитация являются наиболее популярными способами снятия напряжения и избавления от негативных чувств.

3. Язык тела

Язык тела может помочь вам почувствовать, что вы контролируете свои эмоции. Это могущественный инструмент влияния на свое самочувствие. Как только вы научитесь излучать уверенность в себе, вы сможете с легкостью избавиться от негативных эмоций. Ниже перечислены три наиболее популярные способы использовать язык тела для снижения стресса и избавления от плохих эмоций:

Поза силы. Когда тело большое и открытое, а не маленькое и закрытое, уровень тестостерона повышается. Этот гормон заставляет людей чувствовать себя более сильными, тем самым помогая им обретать большую власть. А поза «бессилия», наоборот, способствует повышению выработки гормона стресса кортизола, который заставляет вас чувствовать себя еще более неуверенными в себе, чем раньше.

Когда тело большое и открытое, а не маленькое и закрытое, уровень тестостерона повышается. Этот гормон заставляет людей чувствовать себя более сильными, тем самым помогая им обретать большую власть. А поза «бессилия», наоборот, способствует повышению выработки гормона стресса кортизола, который заставляет вас чувствовать себя еще более неуверенными в себе, чем раньше. Комфортная поза для сидения и стояния. Если вы чувствуете себя неуверенно, то, скорее всего, просто сидите в неудобной позе. Измените это, сместив центр тяжести, когда стоите или сидите. Расставьте ноги на ширину плеч и не переносите вес с одной ноги на другую.

Если вы чувствуете себя неуверенно, то, скорее всего, просто сидите в неудобной позе. Измените это, сместив центр тяжести, когда стоите или сидите. Расставьте ноги на ширину плеч и не переносите вес с одной ноги на другую. Плавные и расслабленные движения. Вместо того чтобы вообще не двигаться, постарайтесь сделать свои движения медленными и плавными.

4. Регулярные физические нагрузки.

Знаете ли вы, что занятия спортом могут улучшить настроение? Во время физических упражнений тело человека вырабатывает эндорфины. Поэтому люди, которые регулярно занимаются спортом, более спокойные, позитивные и энергичные, чем те, кто этого не делает.

5. Перерывы