КАК ЛЕДЫШКИ ⟩ Почему мерзнут руки и ноги — дело не только в холоде
Вам просто холодно! А теперь серьезно: «Домашний Очаг» рассказывает о заболеваниях, из-за которых могут постоянно замерзать руки и ноги.
Вам просто холодно! А теперь серьезно: «Домашний Очаг» рассказывает о заболеваниях, из-за которых могут постоянно замерзать руки и ноги.
Довольно много людей страдает от постоянно замерзающих рук и ног. Даже в теплую погоду, рядом с обогревателем или в шерстяных носочках. Иногда ноги и руки теплые, но холод «ощущается» изнутри. Иногда наоборот, они «как ледышки» на ощупь.
Так почему же руки и ноги могут замерзать? Разберемся в самых частых причинах.
1. Низкая температура
Очевидное-невероятное: стопы и ладони могут замерзать из-за холода.
При низких температурах наше тело спасает самые ценные органы и «собирает» теплую кровь к груди и животу.
Руки и ноги начинают «леденеть», даже если вам кажется, что вы пока не слишком замерзли.
2. Нарушение кровообращения
Это одна из самых частых причин замерзания рук и ног. Плохое кровообращение и суженные сосуды уменьшают приток тепла в конечности.
Причины этого могут быть следующие:
болезни сердца. Из-за недостаточно интенсивной работы миокарда нарушается кровоснабжение капилляров.
Сидячий образ жизни.
Курение. У курящих людей часто повреждаются и сужаются сосуды и капилляры. Эта вредная привычка также может привести к редкому состоянию — болезни Бюргера, вызывающей воспаление в кровеносных сосудах.
Болезнь периферических артерий. Она поражает каждого третьего человека старше 50 лет, страдающего сахарным диабетом. БПА вызывает повреждение артериальных стенок в нижних конечностях из-за накопления бляшек. Симптомы БПА — не только холодные ноги, но и боль в конечностях при физической нагрузке, онемение/покалывание в ступнях, медленно заживающие язвочки.
Первичная легочная гипертензия. Эта болезнь повреждает артерии легких, и ее можно узнать по затруднению дыхания, усталости и головокружению.
Если вы страдаете от замерзающих конечностей, а также заметили какие-либо из перечисленных симптомов, обратитесь к кардиологу.
Чем раньше начать лечить сосудистые заболевания, тем лучше будет результат.
Эта рекомендация особенно актуальна для людей с аутоиммунными заболеваниями.
3. Анемия
Анемия — это состояние, при котором в нашей крови слишком мало эритроцитов, либо не хватает гемоглобина. А значит, ткани тела страдают от кислородного голодания.
При анемии мы чувствуем усталость и слабость, а еще — страдаем от замерзания пальцев на руках и ногах.
Большинство случаев анемии вызвано дефицитом железа. Если анализы это подтвердят, состоянию может помочь изменение рациона и пищевые добавки железа.
4. Сахарный диабет 1 и 2 типа
Диабет может вызвать как ноги, холодные на ощупь, так и ощущение холода в конечностях из-за повреждения нервов.
Другие возможные симптомы — онемение или покалывание в ногах.
Диабет нарушает циркуляцию крови, увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сужения артерий из-за атеросклероза.
Проблема также может быть и в осложнениях, например, в периферической невропатии.
5. Гипотиреоз
Гипотиреоз — это состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов. Он наиболее распространен среди женщин старше 60 лет, но может затронуть человека любого пола и возраста.
Гипотиреоз развивается постепенно и редко проявляется на ранних стадиях.
Со временем это состояние может вызвать осложнения — болезни сердца, боли в суставах, ожирение и бесплодие.
Гипотиреоз нарушает обмен веществ в организме, и как следствие — сердцебиение и терморегуляцию. Нарушенное кровообращение может привести к постоянному рук и ног.
Другие возможные симптомы гипотиреоза:
усталость
увеличение веса
одутловатое лицо
сухая кожа
хрипота
мышечная слабость, боль, скованность
высокий или повышенный уровень холестерина в крови
выпадение или истончение волос
подавленность
боль в суставах, скованность и отечность
6. Дефицит витамина В-12
Дефицит витамина В-12 может вызвать у неврологические симптомы, включающие ощущение холода в руках и ногах, онемение или покалывание.
Витамин В-12 содержится в мясе и молочных продуктах, он очень важен для поддержания здоровья красных кровяных телец.
Другие возможные симптомы дефицита витамина В-12:
усталость
трудности с поддержанием равновесия
анемия
бледность
одышка
язвы или болезненность во рту
когнитивные трудности
подавленность и депрессия
7. Синдром Рейно
Синдром Рейно (также известный как феномен Рейно или болезнь Рейно) — это состояние, при котором пальцы рук и ног (реже другие части тела) ощущают холод или онемение.
Это происходит из-за сужения артерий в конечностях, что нарушает нормальное кровообращение.
Синдром может привести к изменению цвета пальцев — сделать их белыми, синими или красными. После возвращения кровообращения руки могут опухать с ощущением пульсации или показывания.
Точная причина возникновения болезни Рейно неизвестна, но предполагается, что ее вызывают низкие температуры или стресс.
Врачи выделяют первичную болезнь Рейно и вторичную (синдром Рейно), вызванную иными заболеваниями.
Вот некоторые причины развития синдрома Рейно:
склеродермия. Это группа аутоиммунных заболеваний, которые влияют на соединительную ткань и вызывают отвердение или утолщение кожи. Склеродермия может вызывать также отек и боль в суставах или мышцах.
Волчанка. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает системное воспаление. Затронутыми могут оказаться суставы, кожа, почки и клетки крови.
Синдром запястного канала. Он вызывает онемение или слабость в руке из-за защемления срединного нерва и часто сопровождается синдромом Рейно. Ранние симптомы СЗК включают онемение и покалывание в руках и пальцах ног, а также повышенную чувствительность к холоду.
Что еще может привести к замерзанию рук и ног?
Бактериальная или вирусная инфекция с высокой температурой и ознобом.
В некоторых случаях руки и ноги леденеют из-за высокого уровня стресса или панической атаки
Существует исследование, показывающее связь между хроническим несварением желудка и холодными конечностями.
Другое исследование указывает на возможную связь между «ногами-ледышками» и болезненной менструацией.
Почему у младенцев могут быть холодные ступни и ладошки?
Малыши быстрее теряют тепло из-за большой площади поверхности тела в сочетании с маленьким весом и низким количеством подкожного жира.
Кроме того, у маленьких детей хуже развита терморегуляция.
Почему у пожилых людей чаще замерзают руки и ноги?
У людей в возрасте снижается эластичность сосудов, а значит, нарушается и терморегуляция. С возрастом замедляется метаболизм и развиваются соматические заболевания.
Почему у женщин руки и ноги чаще бывают холодными?
Конечности у женщин «остывают» быстрее, чем у мужчин. Поэтому мы чаще мерзнем и более подвержены риску обморожения.
Интересный факт: ученые выяснили, что женщины в теплых носочках чаще достигают оргазма!
Почему у беременных женщин могут мерзнуть ноги?
Возможных причин несколько.
Изменения уровня гормонов могут повлиять на вегетативную нервную систему и снизить приток крови к нижним конечностям.
Во время беременности несколько ускоряется метаболизм. Небольшое повышение температуры тела создает ощущение более холодного воздуха, особенно в районе ног.
При беременности может развиться анемия или гипотиреоз.
Вносит свой вклад и токсикоз — утренняя тошнота с рвотой может нарушить азотный баланс и вызвать ощущение холода.
Когда пора обратиться к врачу?
Если у вас постоянно мерзнут руки и ноги, независимо от погоды на улице или температуры вокруг вас, обратитесь к врачу.
Не откладывайте прием, если помимо холодных конечностей вы столкнулись со следующими симптомами:
язвы на пальцах рук и ног, которые долго не заживают
усталость
изменение веса
лихорадка
боль в суставах
изменения в вашей коже: цвет, сыпь, утолщение кожи
Еще один тревожный симптом — теплые на ощупь, но постоянно замерзающие ноги. Это может быть симптомом неврологического заболевания.