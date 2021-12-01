КАК ЛЕДЫШКИ ⟩ Почему мерзнут руки и ноги — дело не только в холоде

Довольно много людей страдает от постоянно замерзающих рук и ног. Даже в теплую погоду, рядом с обогревателем или в шерстяных носочках. Иногда ноги и руки теплые, но холод «ощущается» изнутри. Иногда наоборот, они «как ледышки» на ощупь.

Так почему же руки и ноги могут замерзать? Разберемся в самых частых причинах.

1. Низкая температура

Очевидное-невероятное: стопы и ладони могут замерзать из-за холода.

При низких температурах наше тело спасает самые ценные органы и «собирает» теплую кровь к груди и животу.

Руки и ноги начинают «леденеть», даже если вам кажется, что вы пока не слишком замерзли.

2. Нарушение кровообращения

Это одна из самых частых причин замерзания рук и ног. Плохое кровообращение и суженные сосуды уменьшают приток тепла в конечности.

Причины этого могут быть следующие:

болезни сердца. Из-за недостаточно интенсивной работы миокарда нарушается кровоснабжение капилляров.

Сидячий образ жизни.

Курение. У курящих людей часто повреждаются и сужаются сосуды и капилляры. Эта вредная привычка также может привести к редкому состоянию — болезни Бюргера, вызывающей воспаление в кровеносных сосудах.

Болезнь периферических артерий. Она поражает каждого третьего человека старше 50 лет, страдающего сахарным диабетом. БПА вызывает повреждение артериальных стенок в нижних конечностях из-за накопления бляшек. Симптомы БПА — не только холодные ноги, но и боль в конечностях при физической нагрузке, онемение/покалывание в ступнях, медленно заживающие язвочки.

Первичная легочная гипертензия. Эта болезнь повреждает артерии легких, и ее можно узнать по затруднению дыхания, усталости и головокружению.

Если вы страдаете от замерзающих конечностей, а также заметили какие-либо из перечисленных симптомов, обратитесь к кардиологу.

Чем раньше начать лечить сосудистые заболевания, тем лучше будет результат.

Эта рекомендация особенно актуальна для людей с аутоиммунными заболеваниями.

3. Анемия

Анемия — это состояние, при котором в нашей крови слишком мало эритроцитов, либо не хватает гемоглобина. А значит, ткани тела страдают от кислородного голодания.

При анемии мы чувствуем усталость и слабость, а еще — страдаем от замерзания пальцев на руках и ногах.

Большинство случаев анемии вызвано дефицитом железа. Если анализы это подтвердят, состоянию может помочь изменение рациона и пищевые добавки железа.

4. Сахарный диабет 1 и 2 типа

Диабет может вызвать как ноги, холодные на ощупь, так и ощущение холода в конечностях из-за повреждения нервов.

Другие возможные симптомы — онемение или покалывание в ногах.

Диабет нарушает циркуляцию крови, увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сужения артерий из-за атеросклероза.

Проблема также может быть и в осложнениях, например, в периферической невропатии.

5. Гипотиреоз

Гипотиреоз — это состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов. Он наиболее распространен среди женщин старше 60 лет, но может затронуть человека любого пола и возраста.