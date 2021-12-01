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КАК ЛЕДЫШКИ ⟩ Почему мерзнут руки и ноги — дело не только в холоде

Когда мерзнут руки и ноги. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вам просто холодно! А теперь серьезно: «Домашний Очаг» рассказывает о заболеваниях, из-за которых могут постоянно замерзать руки и ноги.

Довольно много людей страдает от постоянно замерзающих рук и ног. Даже в теплую погоду, рядом с обогревателем или в шерстяных носочках. Иногда ноги и руки теплые, но холод «ощущается» изнутри. Иногда наоборот, они «как ледышки» на ощупь.

Так почему же руки и ноги могут замерзать? Разберемся в самых частых причинах.

1. Низкая температура

Очевидное-невероятное: стопы и ладони могут замерзать из-за холода.

При низких температурах наше тело спасает самые ценные органы и «собирает» теплую кровь к груди и животу.

Руки и ноги начинают «леденеть», даже если вам кажется, что вы пока не слишком замерзли.

2. Нарушение кровообращения

Это одна из самых частых причин замерзания рук и ног. Плохое кровообращение и суженные сосуды уменьшают приток тепла в конечности.

Причины этого могут быть следующие:

болезни сердца. Из-за недостаточно интенсивной работы миокарда нарушается кровоснабжение капилляров.

Сидячий образ жизни.

Курение. У курящих людей часто повреждаются и сужаются сосуды и капилляры. Эта вредная привычка также может привести к редкому состоянию — болезни Бюргера, вызывающей воспаление в кровеносных сосудах.

Болезнь периферических артерий. Она поражает каждого третьего человека старше 50 лет, страдающего сахарным диабетом. БПА вызывает повреждение артериальных стенок в нижних конечностях из-за накопления бляшек. Симптомы БПА — не только холодные ноги, но и боль в конечностях при физической нагрузке, онемение/покалывание в ступнях, медленно заживающие язвочки.

Первичная легочная гипертензия. Эта болезнь повреждает артерии легких, и ее можно узнать по затруднению дыхания, усталости и головокружению.

Если вы страдаете от замерзающих конечностей, а также заметили какие-либо из перечисленных симптомов, обратитесь к кардиологу.

Чем раньше начать лечить сосудистые заболевания, тем лучше будет результат.

Эта рекомендация особенно актуальна для людей с аутоиммунными заболеваниями.

3. Анемия

Анемия — это состояние, при котором в нашей крови слишком мало эритроцитов, либо не хватает гемоглобина. А значит, ткани тела страдают от кислородного голодания.

При анемии мы чувствуем усталость и слабость, а еще — страдаем от замерзания пальцев на руках и ногах.

Большинство случаев анемии вызвано дефицитом железа. Если анализы это подтвердят, состоянию может помочь изменение рациона и пищевые добавки железа.

4. Сахарный диабет 1 и 2 типа

Диабет может вызвать как ноги, холодные на ощупь, так и ощущение холода в конечностях из-за повреждения нервов.

Другие возможные симптомы — онемение или покалывание в ногах.

Диабет нарушает циркуляцию крови, увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сужения артерий из-за атеросклероза.

Проблема также может быть и в осложнениях, например, в периферической невропатии.

5. Гипотиреоз

Гипотиреоз — это состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов. Он наиболее распространен среди женщин старше 60 лет, но может затронуть человека любого пола и возраста.

Гипотиреоз развивается постепенно и редко проявляется на ранних стадиях.

Со временем это состояние может вызвать осложнения — болезни сердца, боли в суставах, ожирение и бесплодие.

Гипотиреоз нарушает обмен веществ в организме, и как следствие — сердцебиение и терморегуляцию. Нарушенное кровообращение может привести к постоянному рук и ног.

Другие возможные симптомы гипотиреоза:

усталость

увеличение веса

одутловатое лицо

сухая кожа

хрипота

мышечная слабость, боль, скованность

высокий или повышенный уровень холестерина в крови

выпадение или истончение волос

подавленность

боль в суставах, скованность и отечность

6. Дефицит витамина В-12

Дефицит витамина В-12 может вызвать у неврологические симптомы, включающие ощущение холода в руках и ногах, онемение или покалывание.

Витамин В-12 содержится в мясе и молочных продуктах, он очень важен для поддержания здоровья красных кровяных телец.

Другие возможные симптомы дефицита витамина В-12:

усталость

трудности с поддержанием равновесия

анемия

бледность

одышка

язвы или болезненность во рту

когнитивные трудности

подавленность и депрессия

7. Синдром Рейно

Синдром Рейно (также известный как феномен Рейно или болезнь Рейно) — это состояние, при котором пальцы рук и ног (реже другие части тела) ощущают холод или онемение.

Это происходит из-за сужения артерий в конечностях, что нарушает нормальное кровообращение.

Синдром может привести к изменению цвета пальцев — сделать их белыми, синими или красными. После возвращения кровообращения руки могут опухать с ощущением пульсации или показывания.

Точная причина возникновения болезни Рейно неизвестна, но предполагается, что ее вызывают низкие температуры или стресс.

Врачи выделяют первичную болезнь Рейно и вторичную (синдром Рейно), вызванную иными заболеваниями.

Вот некоторые причины развития синдрома Рейно:

склеродермия. Это группа аутоиммунных заболеваний, которые влияют на соединительную ткань и вызывают отвердение или утолщение кожи. Склеродермия может вызывать также отек и боль в суставах или мышцах.

Волчанка. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает системное воспаление. Затронутыми могут оказаться суставы, кожа, почки и клетки крови.

Синдром запястного канала. Он вызывает онемение или слабость в руке из-за защемления срединного нерва и часто сопровождается синдромом Рейно. Ранние симптомы СЗК включают онемение и покалывание в руках и пальцах ног, а также повышенную чувствительность к холоду.

Что еще может привести к замерзанию рук и ног?

Бактериальная или вирусная инфекция с высокой температурой и ознобом.

В некоторых случаях руки и ноги леденеют из-за высокого уровня стресса или панической атаки

Существует исследование, показывающее связь между хроническим несварением желудка и холодными конечностями.

Другое исследование указывает на возможную связь между «ногами-ледышками» и болезненной менструацией.

Почему у младенцев могут быть холодные ступни и ладошки?

Малыши быстрее теряют тепло из-за большой площади поверхности тела в сочетании с маленьким весом и низким количеством подкожного жира.

Кроме того, у маленьких детей хуже развита терморегуляция.

Почему у пожилых людей чаще замерзают руки и ноги?

У людей в возрасте снижается эластичность сосудов, а значит, нарушается и терморегуляция. С возрастом замедляется метаболизм и развиваются соматические заболевания.

Почему у женщин руки и ноги чаще бывают холодными?

Конечности у женщин «остывают» быстрее, чем у мужчин. Поэтому мы чаще мерзнем и более подвержены риску обморожения.

Интересный факт: ученые выяснили, что женщины в теплых носочках чаще достигают оргазма!

Почему у беременных женщин могут мерзнуть ноги?

Возможных причин несколько.

Изменения уровня гормонов могут повлиять на вегетативную нервную систему и снизить приток крови к нижним конечностям.

Во время беременности несколько ускоряется метаболизм. Небольшое повышение температуры тела создает ощущение более холодного воздуха, особенно в районе ног.

При беременности может развиться анемия или гипотиреоз.

Вносит свой вклад и токсикоз — утренняя тошнота с рвотой может нарушить азотный баланс и вызвать ощущение холода.

Когда пора обратиться к врачу?

Если у вас постоянно мерзнут руки и ноги, независимо от погоды на улице или температуры вокруг вас, обратитесь к врачу.

Не откладывайте прием, если помимо холодных конечностей вы столкнулись со следующими симптомами:

язвы на пальцах рук и ног, которые долго не заживают

усталость

изменение веса

лихорадка

боль в суставах

изменения в вашей коже: цвет, сыпь, утолщение кожи

Еще один тревожный симптом — теплые на ощупь, но постоянно замерзающие ноги. Это может быть симптомом неврологического заболевания.

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