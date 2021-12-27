Какой макияж сделать на Новый год?
Как накраситься, чтобы отметить праздник на вечеринке или ресторане? И какой макияж сделать, если вы решили отмечать дома?
Как накраситься, чтобы отметить праздник на вечеринке или ресторане? И какой макияж сделать, если вы решили отмечать дома?
Собираетесь отметить Новый год, но не хотите тратить деньги на визажиста? Специально для 5-tv.ru звездный визажист Алексис дала несколько универсальных советов для праздничного макияжа на Новый год 2022 года.
Новогодний макияж на вечеринку
Помады ярких цветов вернулись в моду. Визажист уверяет, что они могут быть любых цветов: красные, ярко-розовые и даже рыжих оттенков. Не стоит бояться экспериментировать и красить губы ярко.
«Если вы собираетесь на новогоднюю вечеринку, тогда я посоветую вам сделать акцент на глаза в виде блесток и подчеркнуть губы красной помадой», — предложила визажист.
Не забывайте про тон цвета лица. Обязательно выровняйте его с помощью тонального средства, BB- или CC-крема. Добавьте немного блеска с помощью хайлайтера. Так ваши губы будут смотреться ярче, а макияж станет гармоничнее.
Еще один из трендов макияж 2022-го — румяна. Косметическое средство идет всем. Румяна придают лицу свежести и молодости. Не стоит пренебрегать ими в холодное время года, когда не хватает солнца. Визажист советует наносить румяна на щеки, а если на кисточке осталось средство, проведите несколько раз по векам.
Новогодний макияж для домашнего праздника
Антитренды в макияже сейчас отсутствуют. Девушку могут делать все, что захотят: яркие губы и глаза, кошачьи стрелки, макияж в арабском стиле. Сейчас, например, в моде чистый макияж, приближенный к естественному.
«Отдайте свое предпочтение минимальному и натуральному макияжу. Пусть это будут легкие румяна и розовый блеск для губ», — посоветовала Алексис.
Несмотря на отсутствие антитрендов, визажист все-таки советует избегать плотных и ярких макияжей. Особенно это касается тона кожи, который не должен быть перегружен тональным средством. Люди вокруг вас не должны вообще замечать, что на ваше лицо нанесена та или иная основа. Тон должен быть тонким, деликатным и гармоничным. Отдайде предпочтения макияжу в нюдовых тонах. Не перегружайте лицо косметикой.