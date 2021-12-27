Какой макияж сделать на Новый год?

Собираетесь отметить Новый год, но не хотите тратить деньги на визажиста? Специально для 5-tv.ru звездный визажист Алексис дала несколько универсальных советов для праздничного макияжа на Новый год 2022 года.

Новогодний макияж на вечеринку

Помады ярких цветов вернулись в моду. Визажист уверяет, что они могут быть любых цветов: красные, ярко-розовые и даже рыжих оттенков. Не стоит бояться экспериментировать и красить губы ярко.

«Если вы собираетесь на новогоднюю вечеринку, тогда я посоветую вам сделать акцент на глаза в виде блесток и подчеркнуть губы красной помадой», — предложила визажист.

Не забывайте про тон цвета лица. Обязательно выровняйте его с помощью тонального средства, BB- или CC-крема. Добавьте немного блеска с помощью хайлайтера. Так ваши губы будут смотреться ярче, а макияж станет гармоничнее.

Еще один из трендов макияж 2022-го — румяна. Косметическое средство идет всем. Румяна придают лицу свежести и молодости. Не стоит пренебрегать ими в холодное время года, когда не хватает солнца. Визажист советует наносить румяна на щеки, а если на кисточке осталось средство, проведите несколько раз по векам.

Новогодний макияж для домашнего праздника

Антитренды в макияже сейчас отсутствуют. Девушку могут делать все, что захотят: яркие губы и глаза, кошачьи стрелки, макияж в арабском стиле. Сейчас, например, в моде чистый макияж, приближенный к естественному.

«Отдайте свое предпочтение минимальному и натуральному макияжу. Пусть это будут легкие румяна и розовый блеск для губ», — посоветовала Алексис.