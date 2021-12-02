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УЧИСЬ ⟩ Японский способ экономить деньги покоряет мир!

Счастливая японка, держащая в руках много йеновых купюр. ФОТО: Shutterstock

Какейбо, методика составления бюджета с вековой историей из Японии, помогает вам тратить осознанно и экономить больше - никаких технологий не требуется. Помимо ручки и бумаги, какейбо не потребует от вас никаких материальных затрат.

Какейбо - это больше, чем метод составления бюджета - это финансовая философия, основанная на рациональных, осознанных расходах и сбережении. Звучит немного пафосно, но на деле какейбо очень просто практиковать и адаптировать к вашему образу жизни.

Сторонники и адепты какейбо обещают, что пользователи этой японской стратегии могут сэкономить до 35% на ежемесячных расходах, и хотя я пока не достигла этой точной цифры, я удивлена, сколько денег оно помогло мне сэкономить. Во всяком случае, я определенно гораздо лучше понимаю свои финансовые приоритеты.

Что же такое Какейбо?

Какейбо получило свое название от японского термина, означающего «домашняя финансовая книга». По сути, какейбо - это журнал бюджета. Пользователи отвечают на некоторые финансовые вопросы и ставят цели экономии. Затем они отслеживают свои расходы, распределяют покупки по категориям и проверяют расходы в конце каждого месяца.

Этот процесс напоминает многие приложения для составления бюджета, такие как PocketSmith и Digit. Но с какейбо нет загрузок, ссылок на банковский счет или регулярных уведомлений - просто старый добрый учет.

Что еще более важно, какейбо призвано помочь вам подумать о своем отношении к деньгам и понять, почему вы совершаете каждую покупку. Когда я погружаюсь в виртуальный шоппингс риском потратить половину месячного заработка, нажав только несколько кнопок, я ценю это напоминание, действующее как холодный душ.

Откуда взялось какейбо?

Хотя какейбо все еще в новинку в других странах, в Японии это уже давнишняя традиция. Японская журналистка Хани Мотоко написала об этом методе в женском журнале 1904 года. Система бухгалтерского учета какейбо чрезвычайно понравилась его читательницам, японским домохозяйкам, отвечающим за свои семейные бюджеты. Когда в 2018 году писатель Фумико Чиба опубликовал руководство «Какейбо: японское искусство экономии денег», на Западе эта тенденция пережила небывалый взлет, сходный разве что с популярностью системы уборки КонМари.

По мнению Чибы и других экспертов, какейбо отражает представления японской культуры о важности экономии денег. Наличные деньги играют церемониальную роль. Дети получают деньги в качестве праздничного подарка, и их поощряют сохранять наличные для покупок, которые того стоят. Взрослые тоже не относятся к деньгам легкомысленно. По сравнению с другими странами Япония имеет тяжеловесную экономику; кредитные карты, которые позволяют часто и в изобилии тратить деньги, не используются так часто, как в других странах.

Как работает какейбо?

• Заведите бухгалтерскую книгу

Помните ручку и бумагу? Какейбо остается верным своим корням в Японии начала 20-го века - для этого нужно писать собственноручно на бумаге, никаких гаджетов! Лучше, конечно, взять тетрадь потолще, чтобы с самого начала придать увесистости своим намерениям, но в принципе, подойдет любая записная книжка, блокнот или тетрадь.

• Рассчитайте свой ежемесячный доход и вычтите фиксированные расходы

На этом этапе можно схитрить (что я и сделала) и использовать онлайн-калькулятор. В доходы должны входить деньги из любых источников. В фиксированные расходы заносим ЖКХ, аренду, нужные лекарства, транспорт, оплату обучения, ипотеку и т.д, пишет автор на портале Myjane.ru.

• Установите цель экономии на месяц

В идеале эта целевая сумма будет поступать из дохода, который у вас останется после фиксированных расходов.

• Перечислите категории своих расходов

Какейбо определяет четыре «столпа» или категории расходов:

1. Потребности: траты первой необходимости, такие как жилье, продукты, плата за интернет, машину или обучение.

2. «Хотелки»: приятные, но не совсем необходимые покупки (еда на вынос, хобби, развлечения).

3. Культура: любые расходы на культурные мероприятия - книги, билеты в музеи, билеты на концерты, экскурсии и т.п.

4. Неожиданности: другие неожиданные расходы, например, медицинские счета или ремонт.

Категории Какейбо напоминают метод «составления бюджета в конвертах», когда вы заранее планируетеежемесячные расходыи распределяете фиксированные суммы в физические или виртуальные конверты. Если вам подходит планирование в стиле конверта, вам, вероятно, понравится какейбо.

• Классифицируйте все, что вы покупаете

Записывайте все свои покупки в соответствующие «столбцы» и указывайте сумму покупки.

Для меня процесс сортировки был самой полезной частью какейбо. Когда вам нужно отсортировать что-то по категории, вы думаете об этом больше, чем в противном случае. Отделить потребности от хотелок оказалось труднее, чем я ожидала!

Оказывается, я довольно много трачу на себя в категории «культура» и на «хотелки» для детей, и было интересно увидеть эти результаты на бумаге.

• Ответьте на четыре вопроса для размышления в конце месяца (или недели)

Время от времени - ежемесячно или еженедельно - записывайте ответы на следующие вопросы:

- Сколько у меня сейчас денег?

- Сколько денег я хотела бы сэкономить?

- Сколько денег я трачу?

- Как можно улучшить свой бюджет?

Последний вопрос: «Как можно улучшить?» является главным. Вам предлагается обдумать и персонализировать ответ. Улучшение - это не просто поиск способов сократить расходы, это может означать решение потратить больше на то, что вам действительно нравится (или откладывать больше на то, о чем вы мечтаете) и тратить меньше на покупки, которые вы не так цените. Или вы можете придумать, как предотвратить дорогостоящие непредвиденные ситуации в будущем.

Конечная цель - увеличить ваши сбережения. Оригинальные японские книги по какейбо сопровождались иллюстрациями, на которых «свинья-копилка» весь месяц борется с опасным «волком расходов». Вы можете проявить творческий подход и придумать собственную метафору.

• При необходимости повторите

Категории и вопросы всегда одни и те же. Я оценила по достоинству эту последовательность. Даже если мои обстоятельства и цели изменятся, перепланирование всего бюджета не обязательно. Достаточно лишь легкой корректировки.

Чем какейбо отличается от других систем бюджетирования?

По моему мнению, какейбо является уникальной методикой с точки зрения учета именно мотивов расходов. Ну и еще по ряду причин.

Во-первых, пользователи какейбо записывают статьи бюджета вручную в режиме реального времени. Согласно некоторым исследованиям, почерк улучшает память и представляет собой медитативный, рефлексивный процесс. Записывать детали покупки требуется больше времени, чем вставлять номера в компьютер или телефон. На каком-то уровне я лучше понимаю, что пишу и почему.

Во-вторых, система категорий Какейбо заставляет вас еще раз обосновать каждую покупку. Я не могла автоматизировать ни одну часть процесса - вместо этого у меня была возможность подумать о том, как все мои траты отражают мои возможности, ценности и приоритеты. Когда я решаю купить что-то из столбцов «хотелки» или «культура», я более уверена в том, что делаю разумный выбор, а не импульсивную покупку.

В-третьих, подход какейбо помогает вам понемногу экономить деньги таким образом, чтобы это было устойчиво в долгосрочной перспективе. Установка суммы сбережений, которую по силам достичь, придает сил. Как и любая хорошая система составления бюджета, какейбо помогает вам подготовиться к будущему, не чувствуя себя обделенным в настоящем.

Кстати, многие японцы начинают вести Какейбо с детства. Какейбо для детей называется Okodukai-cho и представляет собой пособие, в котором они записывают свои карманные деньги, расходы и остаток.

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