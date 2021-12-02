УЧИСЬ ⟩ Японский способ экономить деньги покоряет мир!

На этом этапе можно схитрить (что я и сделала) и использовать онлайн-калькулятор. В доходы должны входить деньги из любых источников. В фиксированные расходы заносим ЖКХ, аренду, нужные лекарства, транспорт, оплату обучения, ипотеку и т.д, пишет автор на портале Myjane.ru.

• Установите цель экономии на месяц

В идеале эта целевая сумма будет поступать из дохода, который у вас останется после фиксированных расходов.

• Перечислите категории своих расходов

Какейбо определяет четыре «столпа» или категории расходов:

1. Потребности: траты первой необходимости, такие как жилье, продукты, плата за интернет, машину или обучение.

2. «Хотелки»: приятные, но не совсем необходимые покупки (еда на вынос, хобби, развлечения).

3. Культура: любые расходы на культурные мероприятия - книги, билеты в музеи, билеты на концерты, экскурсии и т.п.

4. Неожиданности: другие неожиданные расходы, например, медицинские счета или ремонт.

Категории Какейбо напоминают метод «составления бюджета в конвертах», когда вы заранее планируетеежемесячные расходыи распределяете фиксированные суммы в физические или виртуальные конверты. Если вам подходит планирование в стиле конверта, вам, вероятно, понравится какейбо.

• Классифицируйте все, что вы покупаете

Записывайте все свои покупки в соответствующие «столбцы» и указывайте сумму покупки.

Для меня процесс сортировки был самой полезной частью какейбо. Когда вам нужно отсортировать что-то по категории, вы думаете об этом больше, чем в противном случае. Отделить потребности от хотелок оказалось труднее, чем я ожидала!

Оказывается, я довольно много трачу на себя в категории «культура» и на «хотелки» для детей, и было интересно увидеть эти результаты на бумаге.

• Ответьте на четыре вопроса для размышления в конце месяца (или недели)

Время от времени - ежемесячно или еженедельно - записывайте ответы на следующие вопросы:

- Сколько у меня сейчас денег?

- Сколько денег я хотела бы сэкономить?

- Сколько денег я трачу?

- Как можно улучшить свой бюджет?

Последний вопрос: «Как можно улучшить?» является главным. Вам предлагается обдумать и персонализировать ответ. Улучшение - это не просто поиск способов сократить расходы, это может означать решение потратить больше на то, что вам действительно нравится (или откладывать больше на то, о чем вы мечтаете) и тратить меньше на покупки, которые вы не так цените. Или вы можете придумать, как предотвратить дорогостоящие непредвиденные ситуации в будущем.

Конечная цель - увеличить ваши сбережения. Оригинальные японские книги по какейбо сопровождались иллюстрациями, на которых «свинья-копилка» весь месяц борется с опасным «волком расходов». Вы можете проявить творческий подход и придумать собственную метафору.

• При необходимости повторите

Категории и вопросы всегда одни и те же. Я оценила по достоинству эту последовательность. Даже если мои обстоятельства и цели изменятся, перепланирование всего бюджета не обязательно. Достаточно лишь легкой корректировки.

Чем какейбо отличается от других систем бюджетирования?

По моему мнению, какейбо является уникальной методикой с точки зрения учета именно мотивов расходов. Ну и еще по ряду причин.

Во-первых, пользователи какейбо записывают статьи бюджета вручную в режиме реального времени. Согласно некоторым исследованиям, почерк улучшает память и представляет собой медитативный, рефлексивный процесс. Записывать детали покупки требуется больше времени, чем вставлять номера в компьютер или телефон. На каком-то уровне я лучше понимаю, что пишу и почему.

Во-вторых, система категорий Какейбо заставляет вас еще раз обосновать каждую покупку. Я не могла автоматизировать ни одну часть процесса - вместо этого у меня была возможность подумать о том, как все мои траты отражают мои возможности, ценности и приоритеты. Когда я решаю купить что-то из столбцов «хотелки» или «культура», я более уверена в том, что делаю разумный выбор, а не импульсивную покупку.

В-третьих, подход какейбо помогает вам понемногу экономить деньги таким образом, чтобы это было устойчиво в долгосрочной перспективе. Установка суммы сбережений, которую по силам достичь, придает сил. Как и любая хорошая система составления бюджета, какейбо помогает вам подготовиться к будущему, не чувствуя себя обделенным в настоящем.