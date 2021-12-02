Утоляем жажду правильно! Названа неожиданная опасность холодной воды для желудка
Нутрициолог назвала правила употребления холодной воды без вреда для желудка.
Нутрициолог назвала правила употребления холодной воды без вреда для желудка.
Организм человека нуждается в достаточном количестве жидкости каждый день, но не всякая вода будет полезна для здоровья.
Самое важное питательное вещество для нашего организма – это вода. Она участвует во всех процессах жизнедеятельности, улучшает работу мозга, пищеварении, предупреждает старение и позволяет сохранить молодость.
Однако неправильное ее употребление способно принести не пользу, а вред. О чем нужно знать, чтобы сохранить здоровье и не создать себе дополнительные проблемы Пятому каналу рассказала нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко.
По словам эксперта, наш организм нуждается в чистой, без добавок воде, каждый день.
«Утро лучше начинать не с чая или кофе, а именно с теплой воды. Выпиваем 200 – 250 миллилитров и еще 200 можем выпить в качестве аперитива, то есть, с добавлением сока лимона, алое, куркумы или хлорофилла. Все эти добавки можно употреблять с учетом индивидуальных противопоказаний», – считает Кононенко.
Также стоит обязательно учесть температуру жидкости, иначе опасного расстройства пищеварения не избежать.
«Идеальная температура воды – теплая, примерно 40 градусов. Такая вода снижает спазмы в желудочно-кишечном тракте, отток желчи, активизирует секреторную активность. При этом холодная вода, наоборот, может спровоцировать спазм в ЖКТ, что нарушает пищеварение», – отметила нутрициолог.
Специалист также рассказала, что количество рекомендуемой к употреблению жидкости не может быть одинаковым для всех и назвала способ рассчитать идеальный объем для конкретного человека.
«Рекомендовано употреблять в среднем 30-40 миллилитров воды на килограмм веса. Если есть лишний вес либо ожирение, то расчет делается на нормальную массу тела», – советует специалист.
Кроме того, нужно учитывать уровень физической активности в течение дня. Чем больше и интенсивнее вы двигаетесь, тем, соответственно, больше жидкости вам потребуется.
«Возьмите в привычку везде носить с собой воду, желательно в стеклянной таре. Рекомендуется пить щелочную воду с РН (мера кислотности) не менее 7,5. Пить нужно небольшими глотками в течение дня, что особенно актуально при гипотиреозе (заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов), что не вызывает отеки», – рассказала врач.
Также не стоит забывать и об особенностях питания.
«Есть рекомендации рассчитывать количество воды на калории, то есть один миллилитр на калорию в рационе. К примеру, если калорийность вашего рациона в сутки составляет 1500 килокалорий, то в день вы должны выпивать не менее 1500 литра чистой воды», – рассказала Кононенко.