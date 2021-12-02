Защита от инсульта: назван овощ, сильно снижающий риск нарушения кровообращения

Врач-диетолог Сара Пфлуградт рассказала, какой овощ способствует значительному сокращению вероятности возникновения инсульта. Специалист рассказала, что такой продукт должен быть насыщен калием.

По ее словам, на основании нового исследования, пожилым людям нужно потреблять большее количество бананов, помидоров, чернослива, дынь и соевых бобов. Но главным овощем, обладающим самой большой концентрацией калия, является обычный картофель. Ежедневный прием перечисленных овощей снижает риск инсульта на целых 24 процента у людей с высоким кровяным давлением.

Калий – это электролит, необходимый микроэлемент, участвующий в регулировании артериального давления. Однако стоит быть на чеку тем, кто страдает проблемами с почками или принимает определенный список лекарств от давления.

Также сокращению вероятности инсульта способствуют продукты, насыщенные магнием. Например, шпинат.