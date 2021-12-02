Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря: Рыбам необходимо избавиться от ненужного, а Весов ждут романтические встречи

Женщина-Овен

Негативные эмоции, навеянные извне, могут отрицательно сказаться на энергетике прекрасных Овнов. Представительницам этого знака необходимо пересмотреть свое отношение к жизни, особенно если они продолжительное время не могут понять, чего хотят от жизни. На этой неделе сложатся отличные обстоятельства для благоприятных перемен в любви и делах. Изменения — это то, что сейчас необходимо. Вселенная поможет изменить кармические сценарии этих женщин, если, конечно, таковые имеются.

Женщина-Телец

Женщинам данного знака стоит заняться преображением своего дома. Астрологи считают, что наступает идеальное время для покупки домашних животных и украшения дома новыми растениями. В разгар декабря женщин-Тельцов смогут захватить приятные хлопоты. На этой неделе абсолютно любое дело будет приносить удовольствие, если Тельцы будут заниматься им самостоятельно. Также астрологи отмечают, что необходимо правильно расставить приоритеты.

Женщина-Близнецы

Астрологи уверены, что Близнецам сейчас стоит выбирать те цели, которые интересуют и волнуют их больше всего. Чужое мнение не должно играть особой роли, особенно в выходные дни. Чтобы дела продвигались, желательно избавиться от того, что мешает достичь успеха, — например, от вредных привычек, негативных установок и переживаний. Одиноким Близнецам удастся найти мужчину мечты. Главное — научиться анализировать характер без слов.

Женщина-Рак

У Женщин-Раков на этой неделе все может резко измениться, причем астрологи не могут точно предсказать, в какую именно сторону. Есть вероятность полной потери удачи на непродолжительный период. Если вдруг все станет плохо, Ракам стоит воспользоваться помощью трех полезных советов по преодолению черной полосы. Жизнь подкинет этим женщинам немало головоломок. Решить сразу все свои проблемы не получится — придется приложить большие усилия, обратиться за помощью.

Женщина-Лев

Некоторым Львицам придется очень много общаться с новыми людьми. Но в этом есть и свои плюсы: правильные знакомства откроют путь к счастью в любви и в делах, в работе и в бизнесе. Сейчас женщинам-Львам важно уверенно смотреть в будущее. Полезно начать готовиться к Новому году. Возможно, пришло время поставить елку или купить подарки близким. Среди окружающих будет немало токсичных людей, так что астрологи советуют побеспокоиться о защите от чужой негативной энергии.

Женщина-Дева

Ничто так не укрепит самооценку Дев и их веру в себя, как работа над собой и выход из зоны комфорта. Самой главной сферой жизни для этих женщин с 6 по 12 декабря должны стать финансы и работа. Девам лучше ни с кем не обсуждать свои успехи и провалы, проблемы других людей, свою личную жизнь, далеко идущие планы. Сплетни, зависть и злорадство еще никому не помогли обрести счастье.

Женщина-Весы