Умные часы назвали опасными для детей

Журналисты ссылаются на отчет компании Dr. Web, специалисты которой проанализировали несколько популярных устройств. По словам авторов, в большинстве случаев носимые устройства, предназначенные для контроля родителей за их детьми, имеют слабую защиту и могут быть легко взломаны, пишет Lenta.ru.

Так, в популярной модели Elari Kidphone 4G нашли три скрытых модуля, которые тайно передают информацию о перемещении их носителя. По умолчанию передача данных через названные интерфейсы происходит каждые восемь часов, но интервал можно перенастроить. Инженеры компании обеспокоились, что модули девайса можно настроить для установки зловредных приложений.

Самый доступный гаджет в подборке — трекер Wokka Lokka Q50 за 15 долларов — специалисты описали как девайс, у которого по умолчанию установлен слабый пароль. Также исследователи выяснили, что все данные, передаваемые между часами и сервером, не зашифрованы. В моделях Elari FixiTime Lite и Smart Baby Watch Q19 также нашли использование незашифрованного протокола HTTP, который злоумышленники потенциально могут взломать и узнать историю перемещений ребенка.