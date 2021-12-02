Меню суперженщины: как питаться зимой, чтобы не пришлось худеть к лету

Покупайте овощи!

Традиционно зима ─ время недостатка витаминов. К завлекающим полкам супермаркетов мы не торопимся, считая, что толку от «пластмассового» многообразия овощей и фруктов на них практически нет. Это не совсем так. Берите сезонные тыкву, болгарский перец и морковь и включайте их в рацион в сыром или запеченном виде. В зимние месяцы эти овощи помогают восполнить дефицит витамина А. Летом мы обычно не ощущаем его, потому что едим много «цветных» фруктов и ягод. Повышенная потребность организма в нем именно зимой связана с тем, что холодный уличный воздух и сухой воздух в помещениях сушат кожу, а ей для быстрого и эффективного восстановления нужен в том числе и витамин А – он улучшает цвет и структуру эпидермиса, ускоряет обновление клеток.

Обратите внимание на сезонные привозные зимние овощи и плоды, которые доставляют нам из более теплых регионов. Это, прежде всего, авокадо, богатые полиненасыщенными жирными кислотами (они нужны для обновления мембран всех клеток нашего организма, а также необходимы для поддержания гидролипидной мантии кожи, которая защищает дерму от внешних воздействий – зимой это особенно актуально!). Еще один экспортируемый овощ, к которому стоит присмотреться – брокколи. В нем много бета-каротина, антиоксидантов, полифенолов (считаются веществами, полезными для профилактики рака). Брокколи, хороша тем, что для ее приготовления не обязательно термообработка: можно есть, в том числе, и в сыром виде (например, хорошо промыть, мелко порезать и добавить в салат).

Не забывайте о бобовых ─ это сытный диетический белковый продукт, богатый витаминами группы В. Не любите горох? Добавляйте фасоль, чечевицу и нут в супы, салаты, рагу.

Ешьте рыбу

Дефицит витамина D характерен для большого количества людей, живущих в средней полосе с сезонной сменой климата. Он принимает участие в регуляции огромного количества функций в нашем организме. Немного научных данных: известно, что он участвует в синтезе нейромедиатора – дофамина, оказывающего мощное стимулирующее воздействие. Низкий уровень дофамина связан со слабой мотивацией, нехваткой энергии, проблемами с контролем эмоций. Неслучайно сезонный «сплин» накрывает многих именно осенью и зимой, когда световой день укорачивается и получить достаточную дозу витамина D на солнце становится просто невозможно. Недостаток витамина D часто сопровождается и так называемым сезонным (или эмоциональным) перееданием. В этом случае человек ест для того, чтобы избавиться от скуки и одиночества, что часто становится причиной набора лишнего веса в межсезонье, пишет Marie Claire

Полюбите смузи