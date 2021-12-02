Меню суперженщины: как питаться зимой, чтобы не пришлось худеть к лету
Прежде всего, несколько простых советов, обязательных к выполнению, если вы хотите встретить пляжный сезон не с прибавкой, а с потерями (в виде килограммов, конечно).
Прежде всего, несколько простых советов, обязательных к выполнению, если вы хотите встретить пляжный сезон не с прибавкой, а с потерями (в виде килограммов, конечно).
Покупайте овощи!
Традиционно зима ─ время недостатка витаминов. К завлекающим полкам супермаркетов мы не торопимся, считая, что толку от «пластмассового» многообразия овощей и фруктов на них практически нет. Это не совсем так. Берите сезонные тыкву, болгарский перец и морковь и включайте их в рацион в сыром или запеченном виде. В зимние месяцы эти овощи помогают восполнить дефицит витамина А. Летом мы обычно не ощущаем его, потому что едим много «цветных» фруктов и ягод. Повышенная потребность организма в нем именно зимой связана с тем, что холодный уличный воздух и сухой воздух в помещениях сушат кожу, а ей для быстрого и эффективного восстановления нужен в том числе и витамин А – он улучшает цвет и структуру эпидермиса, ускоряет обновление клеток.
Обратите внимание на сезонные привозные зимние овощи и плоды, которые доставляют нам из более теплых регионов. Это, прежде всего, авокадо, богатые полиненасыщенными жирными кислотами (они нужны для обновления мембран всех клеток нашего организма, а также необходимы для поддержания гидролипидной мантии кожи, которая защищает дерму от внешних воздействий – зимой это особенно актуально!). Еще один экспортируемый овощ, к которому стоит присмотреться – брокколи. В нем много бета-каротина, антиоксидантов, полифенолов (считаются веществами, полезными для профилактики рака). Брокколи, хороша тем, что для ее приготовления не обязательно термообработка: можно есть, в том числе, и в сыром виде (например, хорошо промыть, мелко порезать и добавить в салат).
Ешьте рыбу
Дефицит витамина D характерен для большого количества людей, живущих в средней полосе с сезонной сменой климата. Он принимает участие в регуляции огромного количества функций в нашем организме. Немного научных данных: известно, что он участвует в синтезе нейромедиатора – дофамина, оказывающего мощное стимулирующее воздействие. Низкий уровень дофамина связан со слабой мотивацией, нехваткой энергии, проблемами с контролем эмоций. Неслучайно сезонный «сплин» накрывает многих именно осенью и зимой, когда световой день укорачивается и получить достаточную дозу витамина D на солнце становится просто невозможно. Недостаток витамина D часто сопровождается и так называемым сезонным (или эмоциональным) перееданием. В этом случае человек ест для того, чтобы избавиться от скуки и одиночества, что часто становится причиной набора лишнего веса в межсезонье, пишет Marie Claire
Полюбите смузи
Совет банальный, но полезный. Часто недостаток энергии мы восполняем с помощью жирной пищи, не получая ничего, кроме пяти минут удовольствия и тяжести в животе. Смузи, богатые антиоксидантами и сложными углеводами, не только утоляют голод, но и дают мощный заряд энергии, а также повышают глюкозу в крови. Приготовить смузи ─ дело двух минут. Выбирайте вариант по вкусу: горсть любых мороженых ягод и банан пробейте в блендере, добавьте сок половины апельсина, йогурт, присыпьте ложкой хлопьев или измельчите в блендере свежую брокколи, зелень кинзы, шпинат, огурец без кожи и разбавьте водой.
Пейте какао
В нем гораздо больше антиоксидантов, чем, например, в разрекламированном зеленом чае. Эти антиоксиданты способствуют улучшению липидного состава крови, оздоровлению кровеносных сосудов. Флавоноиды, содержащиеся в какао, активизируют выделение оксида азота внутри клетки, что помогает повысить ее чувствительность к инсулину. Это в свою очередь позволяет регулировать уровень сахара в крови. А еще какао способствует повышению настроения. Варите его на воде, добавив немного сливок по вкусу.
Чтобы вы могли применить все эти полезные советы на практике, предлагаем вам примерный вариант меню на рабочий день.
Завтрак
Должен включать в себя сложные углеводы, немного простых плюс растительный или животный белок. Что это может быть? Смузи с овсяными или кукурузными хлопьями, каша с кусочками фруктов, цельнозерновой тост с рыбой или авокадо и яйцом с какао… Чередуйте разные «виды» завтраков между собой!
Обед
Самый «серьезный» прием пищи в течение дня. Будет он включать полноценную смену трех блюд или замещение первого (супа) «правильным» вторым (отварное мясо или запеченная рыба с овощным гарниром или зеленью), зависит от ситуации и личных предпочтений. Главное правило одно ─ пренебрегать обедом нельзя.
Перекус должен формироваться, исходя из объема и калорийности основных приемов пищи. Так, если обед состоял из трех блюд, в полдник можно съесть фрукт. Когда обед – это только салат, уместен более плотный прием пищи после (тот же овощной салат, но с бобовыми, сэндвич с мясом и овощами). Это правило «компенсации» помогает сохранять энергичность в течение дня и не испытывать перманентное чувство голода.
Ужин
Один из вариантов зимнего ужина – супы-пюре (это особенно актуально в том случае, когда у вас нет возможности есть первое на обед). Это могут быть овощные супы из тыквы, кабачка, моркови – все это быстро вариться и перемалывается в блендере. Подойдет и рыба с салатом, куда можно добавить немного бобовых.
Поздний ужин (вариативно)
Если вы проголодались, перед сном можно выпить стакан кефира/йогурта или съесть запеченное яблоко (внимание, не сырое – свежее яблоко, съеденное на ночь, повышает аппетит).