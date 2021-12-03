Для душа и души: как избежать ошибок в ванной, которые вредят коже

Проанализируйте время, которое вы проводите в ванной комнате, и ужаснитесь своей расточительности по отрошению к природным ресурсам и тому факту, насколько она бесполезна и даже разрушительна для ваших кожи и волос. Научимся принимать душ правильно?

Привычки в душе, с которыми вы должны расстаться немедленно

1. Любовь к очень горячей воде. Да, приятно постоять 15-20 минут под обжигающими струями после возвращения с холодной улицы. Но вода высокой температуры сильно сушит кожу, буквально выгоняя всю влагу из пор наружу. Это особенно опасно, если из горячей ванны вы выбираетесь настолько расслабленными, что игнорируете увлажняющее молочко или крем. Наш первый совет – снизьте температуру на несколько градусов (норма – 35-37 градусов).

2. Слишком долгое время в душевой кабине. Когда вы стоите под душем по полчаса, это, во-первых, не экономично (как по отношению к природе, так и к собственному карману), а во-вторых, вредно для кожи (даже если вода будет не горячая, а приятно теплая). То, как переизбыток влаги воздействует на кожу, мы видим, когда моем посуду или стираем без защитных перчаток: на кончиках пальцев она по-стариковски сморщивается. Поверьте, кожа на лице или теле от длительного контакта с водой страдает не меньше. Сократите время нахождения в душе, например, до 5 минут (если вам не нужно мыть голову), советует Marie Claire

3. Много пены. Способ свести к минимуму расходы – как временные, так и финансовые – это использовать меньше средства, чем вы привыкли. Большинство продуктов личной гигиены содержат лаурилсульфат натрия (или чуть более его дружелюбный вариант – натрия лаурет сульфат). Это достаточно жесткие ПАВы, отвечающие за образование любимой пушистой пены, которые сильно сушат кожу, потому что смывают с нее не только грязь, но и собственную защитную гидро-липидную пленку (а также имеют хорошую способность подстегивать ее чувствительность и раздражительность). Меньшее количество средства позволит остаться чистыми, но снизит риск не смыть гель для душа или шампунь полностью. Еще есть чудесный вариант, который особенно понравится практичным мужчинам – использовать уход для головы и тела «два-в-одном»: меньше средств ─ меньше проблем.

4. Долго не смывать. Наоборот, делайте это быстрее! Не оставляйте очищающий гель на коже или шампунь на волосах слишком долго. Пары минут вполне достаточно, чтобы продукт «заработал» и справился с грязью и потом, но при этом не оказал вредного воздействия, связанного с обезвоживанием или раздражением.