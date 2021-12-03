Для душа и души: как избежать ошибок в ванной, которые вредят коже
Ежедневный душ — что может быть привычнее и проще? Но если вы моетесь неправильно, то подвергаете кожу настоящим пыткам.
Ежедневный душ — что может быть привычнее и проще? Но если вы моетесь неправильно, то подвергаете кожу настоящим пыткам.
Проанализируйте время, которое вы проводите в ванной комнате, и ужаснитесь своей расточительности по отрошению к природным ресурсам и тому факту, насколько она бесполезна и даже разрушительна для ваших кожи и волос. Научимся принимать душ правильно?
Привычки в душе, с которыми вы должны расстаться немедленно
1. Любовь к очень горячей воде. Да, приятно постоять 15-20 минут под обжигающими струями после возвращения с холодной улицы. Но вода высокой температуры сильно сушит кожу, буквально выгоняя всю влагу из пор наружу. Это особенно опасно, если из горячей ванны вы выбираетесь настолько расслабленными, что игнорируете увлажняющее молочко или крем. Наш первый совет – снизьте температуру на несколько градусов (норма – 35-37 градусов).
2. Слишком долгое время в душевой кабине. Когда вы стоите под душем по полчаса, это, во-первых, не экономично (как по отношению к природе, так и к собственному карману), а во-вторых, вредно для кожи (даже если вода будет не горячая, а приятно теплая). То, как переизбыток влаги воздействует на кожу, мы видим, когда моем посуду или стираем без защитных перчаток: на кончиках пальцев она по-стариковски сморщивается. Поверьте, кожа на лице или теле от длительного контакта с водой страдает не меньше. Сократите время нахождения в душе, например, до 5 минут (если вам не нужно мыть голову), советует Marie Claire
3. Много пены. Способ свести к минимуму расходы – как временные, так и финансовые – это использовать меньше средства, чем вы привыкли. Большинство продуктов личной гигиены содержат лаурилсульфат натрия (или чуть более его дружелюбный вариант – натрия лаурет сульфат). Это достаточно жесткие ПАВы, отвечающие за образование любимой пушистой пены, которые сильно сушат кожу, потому что смывают с нее не только грязь, но и собственную защитную гидро-липидную пленку (а также имеют хорошую способность подстегивать ее чувствительность и раздражительность). Меньшее количество средства позволит остаться чистыми, но снизит риск не смыть гель для душа или шампунь полностью. Еще есть чудесный вариант, который особенно понравится практичным мужчинам – использовать уход для головы и тела «два-в-одном»: меньше средств ─ меньше проблем.
4. Долго не смывать. Наоборот, делайте это быстрее! Не оставляйте очищающий гель на коже или шампунь на волосах слишком долго. Пары минут вполне достаточно, чтобы продукт «заработал» и справился с грязью и потом, но при этом не оказал вредного воздействия, связанного с обезвоживанием или раздражением.
5. Забывать про губки и мочалки. Если вы обожаете наслаждаться не просто принятием душа, но также скрабами или пилингами в это время, тщательно промывайте и просушивайте подручные средства. Оставшиеся на них грязные частички могут стать рассадником микробов. Идеальный вариант – массажная рукавичка. Сделайте запас в несколько таких экземпляров и отправляйте каждый использованный в стирку (обязательно при высокой температуре!) после использования эксфолиантов.
6. Мыться часто. Уверены, что ежедневный душ дважды в сутки – «маст хэв»? Подумайте, откуда вообще у вас взялась такая мысль. Четко придерживаться этого правила нужно только в том случае, если вы каждый день начинаете с похода в фитнес-клуб, где отчаянно потеете на тренажерах или беговой дорожке. Если нет, чрезмерное усердие не так уж необходимо. Поверьте, вполне разумно посещать душевую один раз в день – перед сном. Но если душ – то единственное, что может разбудить вас утром, плескайтесь на здоровье, не забывая о пунктах 1 и 2.
7. Все то же самое справедливо и по отношению к волосам: кто сказал, что нужно мыть их каждый день? Даже если у вас склонные к жирности волосы, притормозите: возможно, мытье раз в два-три дня – то, что нужно коже головы, чтобы сократить темпы выработки себума. Кудрявые и вьющиеся волосы, очень сухие и ломкие от природы, попробуйте мыть раз в неделю – частый контакт с водой и сушка горячим воздухом для них очень неблагоприятны.
Расчесывайте волосы перед мытьем — так вы удалите омертвевшие волоски и избежите последующего образования колтунов (а также засора слива ванной).
8. Вытираться насухо. Не нужно подвергать кожу пытке под названием «энергичное растирание полотенцем». Сильным трением вы можете не только вызвать раздражение и травмировать ее, но и создать предпосылки к обезвоживанию, подчистую смахнув капли влаги. Прикасайтесь полотенцем к телу нежно и аккуратно, промакивая остатки воды. Чтобы вытереть спину (если некому вам помочь), завернитесь в него на пару минут ─ и вот по этой причине банное полотенце лучше иметь достаточно большое.
9. Тянуть с увлажнением. После выхода из душа кожа насыщена влагой буквально еще несколько минут. Чтобы предотвратить спарение ценных капель и, как следствие, сыграть с сухостью кожи на опережение, наносите увлажняющее средство на чуть влажную кожу. Оптимально делать это непосредственно в ванной комнате: это поможет максимально напитать ее увлажняющими агентами и сохранить уровень увлажненности после.