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Ризотто: секреты приготовления

Ризотто. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Если при слове “ризотто“ ты представляешь рис, приготовленный с овощами или мясом, тогда ты не знаешь, что такое настоящий ризотто. По одной из легенд о возникновении этого блюда, некий повар задумал приготовить рисовый суп, но отлучился к соседу на 5 минут и позабыл о супе на плите. Вернувшись домой через какое-то время (да-да, мужчины тоже могут уйти на 5 минут к соседу и вернуться спустя полчаса к сгоревшему блюду), кулинар обнаружил, что вода из супа испарилась и рис приобрел ароматный и нежный вкус.

Лайфхаками и рецептом приготовления ризотто tochka.net делится с тобой, чтобы ты могла удивить своих домашних и гостей настоящим кремовым вкусом блюда по-милански.

Тонкости приготовления ризотто

Нужно понимать, что ризотто — не каша или суп, и имеет свои секреты приготовления.

  • Выбирай правильный рис — он должен содержать много крахмала, чтобы получился по-настоящему кремовый вкус. Лучше всего для ризотто подходят арборио, карнароли, бальдо, падано, марателли. Зернышки должны быть круглыми и обязательно целыми.
  • Не промывай рис перед приготовлением, чтобы не вымыть необходимый нам для вкусовых впечатлений крахмал.
  • Правильная сковорода для ризотто — с толстым дном и высокими бортиками. Такое дно поможет рису приготовиться равномерно, а большая поверхность — быстро испариться жидкости.
  • Масло для обжаривания риса лучше выбрать в равных пропорциях — сливочное и оливковое.
  • Кремообразная консистенция, которой так славится ризотто, получится, если добавить в готовое блюдо тертый пармезан.
  • Алкоголь в ризотто следует добавить для того, чтобы помочь зернышкам риса раскрыть “поры“ и дополнить вкус блюда винным ароматом. Для этого подойдут белое сухое вино, херес или вермут.

Ризотто по-милански

Ингредиенты:

  • 1 л куриного бульона
  • 1 ч.л. шафрана
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл белого сухого вина
  • 50 г пармезана
  • соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Подогрей бульон и добавь в него шафран. Бульон обязательно посоли.
  2. Разогрей в сковороде оливковое и сливочное масло. Обжарь мелко нарезанные лук и чеснок. Очень важно, чтобы эти ингредиенты не подгорели, а обжарились до золотистого цвета.
  3. К луку и чесноку выложи рис и обжаривай его пару минут.
  4. Добавь вино и, помешивая, подожди, пока оно впитается в рис.
  5. Постепенно влей бульон. Туши рис до готовности.
  6. Добавь пармезан и хорошенько перемешай.
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