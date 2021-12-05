Ризотто: секреты приготовления

Если при слове “ризотто“ ты представляешь рис, приготовленный с овощами или мясом, тогда ты не знаешь, что такое настоящий ризотто. По одной из легенд о возникновении этого блюда, некий повар задумал приготовить рисовый суп, но отлучился к соседу на 5 минут и позабыл о супе на плите. Вернувшись домой через какое-то время (да-да, мужчины тоже могут уйти на 5 минут к соседу и вернуться спустя полчаса к сгоревшему блюду), кулинар обнаружил, что вода из супа испарилась и рис приобрел ароматный и нежный вкус.