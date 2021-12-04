7 ошибок в хранении продуктов, из-за которых приходится выбрасывать еду

Хранить еду без крышки

Если вы ставите остатки еды на тарелке в холодильник, а тем более, кладете туда размораживаться сырое мясо или рыбу, не забывайте закрывать все это крышками. Во-первых, это сведет к нулю так называемый «риск перекрестного заражения», если какой-то из продуктов испортится. Во-вторых, так еда дольше хранится.

Если вы действительно спешите, хотя бы накройте тарелки и миски полиэтиленовой пленкой или алюминиевой фольгой.

Использовать неподходящие контейнеры для хранения

Еда в идеале должна храниться в герметичных стеклянных пищевых контейнерах. В отличие от пластика, стеклянные контейнеры можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине.

Худший же способ для хранения продуктов — это контейнеры для еды на вынос или упаковки из-под продуктов, которые многие не выбрасывают, а используют повторно. Они не предназначены для многократного использования.

Убирать еду в холодильник до того, как она остынет

Охлаждать приготовленную пищу нужно не резко, а постепенно. Поэтому лучше не ставить только что приготовленное мясо или сваренный суп в холодильник. кстати, это может повредить не только еде, но и самому холодильнику.

Хранить «долгоиграющие» продукты в открытом виде

Не забывайте закрывать крышки на бутылочках кетчупа, заправок для салатов, уксуса, плотно заворачивать банки с горчицей и соусами. В противном случае даже такие «вечные» продукты могут загнить продукты. То же правило применяется к пакетам для хранения продуктов, полиэтиленовой пленке и алюминиевой фольге. Заклеиваем все максимально плотно!

Класть в холодильник продукты, которым не нужен холод

Не все продукты следует хранить в холодильнике. Например, помидоры (когда-нибудь задумывались, почему они у вас становятся сморщенными так быстро?), лук, картофель и цитрусовые. Холодный воздух плохо влияет на их вкус и срок хранения.

А вот фрукты, такие как яблоки, нектарины, персики, груши и авокадо, должны храниться в холодильнике. Но только когда они созреют, чтобы предотвратить их перезревание.

Класть скоропортящиеся продукты в дверцу холодильника

Дверца кажется идеальным местом для хранения яиц и молока. Однако эта распространенная ошибка — очень плохая идея, потому что температура здесь имеет тенденцию сильно колебаться, когда мы открываем и закрываем дверь. Вместо этого молочные продукты и яйца следует хранить в самых холодных частях холодильника.

Поддерживать в холодильнике неправильную температуру

Вы замечаете, что еда часто портится слишком быстро или, наоборот, кажется, что она замерзла в холодильнике? Проблема может заключаться не в том, где и что вы храните, а в температуре самого холодильника. Проверьте термостат: температура в холодильнике должна быть не выше 4° С (стремиться оставаться между 1° и 3° С), а в морозильной камере — ниже 18° С.

Как долго на самом деле можно хранить продукты в холодильнике?

Не всегда сроки годности на этикетке соответствуют реальности. Некоторые продукты при соблюдении всех правил могут оставаться свежими и дольше указанных на упаковке дат.