7 ошибок в хранении продуктов, из-за которых приходится выбрасывать еду
Проверьте себя: не поступаете ли вы так? Ведь если еду в холодильнике хранить правильно, можно сэкономить немало и денег, и времени, пишет Woman.ru.
Проверьте себя: не поступаете ли вы так? Ведь если еду в холодильнике хранить правильно, можно сэкономить немало и денег, и времени, пишет Woman.ru.
Хранить еду без крышки
Если вы ставите остатки еды на тарелке в холодильник, а тем более, кладете туда размораживаться сырое мясо или рыбу, не забывайте закрывать все это крышками. Во-первых, это сведет к нулю так называемый «риск перекрестного заражения», если какой-то из продуктов испортится. Во-вторых, так еда дольше хранится.
Если вы действительно спешите, хотя бы накройте тарелки и миски полиэтиленовой пленкой или алюминиевой фольгой.
Еда в идеале должна храниться в герметичных стеклянных пищевых контейнерах. В отличие от пластика, стеклянные контейнеры можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине.
Худший же способ для хранения продуктов — это контейнеры для еды на вынос или упаковки из-под продуктов, которые многие не выбрасывают, а используют повторно. Они не предназначены для многократного использования.
Убирать еду в холодильник до того, как она остынет
Охлаждать приготовленную пищу нужно не резко, а постепенно. Поэтому лучше не ставить только что приготовленное мясо или сваренный суп в холодильник. кстати, это может повредить не только еде, но и самому холодильнику.
Хранить «долгоиграющие» продукты в открытом виде
Не забывайте закрывать крышки на бутылочках кетчупа, заправок для салатов, уксуса, плотно заворачивать банки с горчицей и соусами. В противном случае даже такие «вечные» продукты могут загнить продукты. То же правило применяется к пакетам для хранения продуктов, полиэтиленовой пленке и алюминиевой фольге. Заклеиваем все максимально плотно!
Класть в холодильник продукты, которым не нужен холод
Не все продукты следует хранить в холодильнике. Например, помидоры (когда-нибудь задумывались, почему они у вас становятся сморщенными так быстро?), лук, картофель и цитрусовые. Холодный воздух плохо влияет на их вкус и срок хранения.
А вот фрукты, такие как яблоки, нектарины, персики, груши и авокадо, должны храниться в холодильнике. Но только когда они созреют, чтобы предотвратить их перезревание.
Класть скоропортящиеся продукты в дверцу холодильника
Дверца кажется идеальным местом для хранения яиц и молока. Однако эта распространенная ошибка — очень плохая идея, потому что температура здесь имеет тенденцию сильно колебаться, когда мы открываем и закрываем дверь. Вместо этого молочные продукты и яйца следует хранить в самых холодных частях холодильника.
Поддерживать в холодильнике неправильную температуру
Вы замечаете, что еда часто портится слишком быстро или, наоборот, кажется, что она замерзла в холодильнике? Проблема может заключаться не в том, где и что вы храните, а в температуре самого холодильника. Проверьте термостат: температура в холодильнике должна быть не выше 4° С (стремиться оставаться между 1° и 3° С), а в морозильной камере — ниже 18° С.
Как долго на самом деле можно хранить продукты в холодильнике?
Не всегда сроки годности на этикетке соответствуют реальности. Некоторые продукты при соблюдении всех правил могут оставаться свежими и дольше указанных на упаковке дат.
Яблоки: 3 недели
Брокколи и цветная капуста: 1 неделя
Мангольд, капуста и шпинат: 3 дня
Листовые салаты: 3 дня.
Лимоны и лаймы: 3 недели
Дыня: 5 дней
Грибы: 1 неделя
Клубника и малина: 3 дня
Твердые сыры: от 4 до 6 месяцев, неоткрытые
Сливочное масло: 3 месяца
Сливочный сыр: 2 месяца, неоткрытый
Яйца: от 3 до 5 недель
Густые сливки: 1 месяц
Молоко: 1 неделя
Рикотта и творог: 1 неделя
Сметана: 3 недели
Мягкий сыр: 2 недели, неоткрытый
Тофу: 3 недели
Йогурт: 2 недели
Бекон: 2 недели, неоткрытый
Курица: 1-2 дня
Рыбное филе: 2 дня
Мясной фарш: 1-2 дня
Свинина, сырые отбивные и жаркое: от 3 до 5 дней
Кетчуп: 6 месяцев
Мед: 1 год
Майонез: 2 месяца
Горчица: 1 месяц
Соевый соус: 1 год