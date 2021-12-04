Почему не стоит выбрасывать черствый батон: какое вкусное блюдо можно приготовить
У любой бережливой хозяйки найдется применение для черствых хлебобулочных изделий, поэтому выбрасывать продукты не стоит, пишет портал Belnovosti.by.
У любой бережливой хозяйки найдется применение для черствых хлебобулочных изделий, поэтому выбрасывать продукты не стоит, пишет портал Belnovosti.by.
Исключение составляют батон или хлеб, которые покрылись плесенью.
Если же продукт просто зачерствел, то его смело можно использовать на кухне.
Хозяйки делают гренки, сухари и панировку на основе сухих хлебобулочных изделий. Но можно попробовать пойти дальше, приготовив простое и вкусное блюдо из ненужного продукта.
Что стоит подготовить для рецепта?
- черствый батон;
- 6 куриных яиц;
- половина литра натурального йогурта;
- 250 граммов пшеничной муки;
- полторы столовые ложки разрыхлителя;
- сливочное масло;
- соль на свое усмотрение;
- 100-150 граммов сыра.
Как готовить?
Если ваш батон продавался в целом виде, то его стоит разрезать на куски, как для бутербродов. Тем временем стоит соединить куриные яйца с солью и довести их до однородного состояния.
После в емкость вводим йогурт и снова перемешиваем.
Пшеничную муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем и добавляем к остальным компонентам. Сыр измельчить на крупной терке.
Выбираем подходящую форму и хорошенько обрабатываем ее маслом.
Из батона должно получиться два слоя пирога. Каждый из них мы накрываем начинкой и сыром.
После прогреваем духовку до 180 градусов и готовим 25 минут.
Вкусное и аппетитное блюдо готово!