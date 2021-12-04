Почему не стоит выбрасывать черствый батон: какое вкусное блюдо можно приготовить

Исключение составляют батон или хлеб, которые покрылись плесенью.

Если же продукт просто зачерствел, то его смело можно использовать на кухне.

Хозяйки делают гренки, сухари и панировку на основе сухих хлебобулочных изделий. Но можно попробовать пойти дальше, приготовив простое и вкусное блюдо из ненужного продукта.

Что стоит подготовить для рецепта?

- черствый батон;

- 6 куриных яиц;

- половина литра натурального йогурта;

- 250 граммов пшеничной муки;

- полторы столовые ложки разрыхлителя;

- сливочное масло;

- соль на свое усмотрение;

- 100-150 граммов сыра.

Хлеб. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Как готовить?

Если ваш батон продавался в целом виде, то его стоит разрезать на куски, как для бутербродов. Тем временем стоит соединить куриные яйца с солью и довести их до однородного состояния.

После в емкость вводим йогурт и снова перемешиваем.

Пшеничную муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем и добавляем к остальным компонентам. Сыр измельчить на крупной терке.

Выбираем подходящую форму и хорошенько обрабатываем ее маслом.

Из батона должно получиться два слоя пирога. Каждый из них мы накрываем начинкой и сыром.

После прогреваем духовку до 180 градусов и готовим 25 минут.