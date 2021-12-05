Мать умершего от COVID-19 младенца обратилась к родителям с предупреждением

Женщина отметила, что врачи неоднократно уверяли ее, будто мальчик совершенно здоров и что с ним ничего не случится. «Не знаю, сколько раз врач говорил мне "не волнуйтесь, ваш ребенок не подхватит COVID-19", однако, к несчастью, это все же случилось», — отметила она, беседуя с журналистами телеканала KCRA3.

Обращаясь к родителям, она призвала следить за тем, с кем контактируют их дети. «Все может начаться с маленького поцелуя знакомого вам человека, который может переносить заболевание бессимптомно», — сказала она, добавив, что вирус «уничтожил организм» ее ребенка. Женщина уточнила, что маленький Тайлер умер в феврале 2021 года, пишет Lenta.ru.