Шесть вещей, которые разрушат брак, если оставить их в спальне

Зеркала

К сожалению, зеркала — неотъемлемая часть любой спальни, будь это зеркало в пол, часть туалетного столика или платяного шкафа. Но они отражают реальность, а вместе с ней — и энергию, превращая ее в негативную. Лучше вовсе отказаться от зеркал в комнате, а если это невозможно, то эксперты советуют держать их подальше от кровати или же закрытыми — например, внутри шкафа, пишет Life.ru.

Вода

Речь идет, разумеется, не о стакане с водой на тумбочке. Любые искусственные водоемы, аквариумы, электрические фонтаны — все это лучше оставить для гостиной. Вода — символ переменчивой жизни, а потому есть хорошая вероятность, что этот брак пройдет мимо, как и следующие за ним.

Фигурки

Не стоит срочно выносить все безделушки из спальни — для "запрещенки" есть целых два условия. Фигурки не должны быть одиночными, для гармонии в комнате нужно ставить рядом две статуэтки, которые дополняют друг друга. И они не должны излучать агрессивную энергию — никаких тигров, крокодилов и им подобных. Лучше отдавать предпочтения спокойным и милым украшениям, а фигурки птиц станут идеальным выбором.

Животные

Пускать питомца в спальню — плохая идея не только со стороны энергетики, но сейчас речь именно о ней. Приучите своего маленького друга, что вход ему в эту комнату запрещен, и уж тем более на кровать. Этот фокус пройдет только с новыми питомцами. Если же пушистик живет с вами уже давно и привык спать рядом с вами — то прогонять его нельзя. Домашние животные обладают своей энергией и злить их не стоит.

Постельное белье

К выбору постельного белья тоже нужно относиться серьезно. Если страсть в браке сходит на нет, то красный цвет комплекта может пробудить былые чувства. К тому же каждое утро специалисты советуют заправлять постель, чтобы не дать энергии на брачном ложе выветриваться — это может негативно сказаться на взаимоотношениях в семье.

Лишние вещи