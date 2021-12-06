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Видео: Александр Васильев раскрыл секрет визуальной стройности для пышек

Ожирение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

По мнению телеведущего, таким модницам стоит присмотреться к асимметрии — и в фасоне, и в тканях.

Известный историк моды Александр Васильев на шоу «Модный приговор» наглядно показал всем пышкам, какую роль играет асимметрия в наряде. Он продемонстрировал это сразу на двух гостьях программы — блогере из Свердловской области Татьяне и бывшей дзюдоистке из Брянска Насте, которая ушла из спорта и набрала вес после травмы позвоночника.

Для Татьяны стилисты выбрали костюм из олимпийки и юбки, которые были из ткани двух разных видов и максимально не похожих ни по структуре, ни по цвету. И образ дополнила асимметричная молния, которая разрезала силуэт и делала его стройнее.

По словам Васильева, тренд на асимметрию давно не новый, но его стабильно вспоминают время от времени, поэтому такой наряд всегда будет в моде. А его способность выгодно подчёркивать крупную фигуру является несомненным плюсом, пишет Life.ru.

Такой же фокус стилисты провернули и со спортсменкой Настей, собрав для нее хулиганский наряд. В нем присутствовали и брюки, и юбка фартучного типа, и рубашка в монохроме. В образе преобладали яркие принты и неровные разрезы и края. В таком костюме 22-летняя девушка сразу стала выглядеть молодежно и на свой возраст, а асимметрия визуально уменьшила ее объемы.

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