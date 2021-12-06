НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ! ⟩ Советы, как правильно выбрать шапку, не потеряв лицо

скриншот с youtube.com

Вот у вас есть голова, на ней есть лицевой отдел черепа, есть мозговой отдел черепа. Последний объемом уравновешивает первый, давая нужную, естественную пропорцию. Это происходит, даже если у женщины нет волос: от подбородка до черепа идет единое цветовое поле, которое делает геометрию. А если волосы есть, то лицевая часть еще активнее обрамляется, зрительно становясь меньше из-за волос.

Когда мы надеваем шапку, которая сидит в полный облипон, особенно, если она сама по себе еще и тонкая, мы просто визуально режем череп на две части так, что лицо становится визуально более крупной частью. Шапка прибивает волосы к голове, кантом чертит полукруг по линии лба, и «привет» щеки хомяка, тяжелый лоб, и подборок Геркулеса. Отсюда все заявления, в духе «мне шапки не идут».

скриншот с youtube.com

Есть две верные стратегии: имитировать шапкой тот объем, который раньше давали волосы. Это отвороты, средняя или крупная вязка, яркий цвет, эффект воздушной вязки, в общем, все, что дает визуальный объем. Чтобы у вас баланс лицевая часть/ мозговая часть снова был в пользу мозговой.

Брать не в облипон. На полразмера - размер больше, чтобы волосы не прибивались к голове. Такая шапка может быть разной толщины, даже тонкой, главное, чтобы она держалась как бы на волосах, а не на черепе, сидела свободно, и мозговая часть черепа сохраняла свой объем.

Отвороты

Узкий отворот делает лицо шире.

Кому нужна визуалицазия, наденьте толстую резинку для волос на яйцо. Узкая полоска обрамляет окружность черепа в этом месте, подчеркивая его ширину. Соотвественно, если череп узкий и вытянутый, этот вариант для вас.

скриншот с youtube.com

Широкий отворот делает лицо уже.

Надеваем широкую резинку на яйцо, можно мысленно) Такой отворот как бы достраивает еще площадь наверх, а из-за объема она на контрасте с лицом делает его меньше. Этот вариант подходит для обладателей черепа, стремящегося к окружности, т е лицо может быть круглым, квадратным, но не вытянутым.

Отсутствие отворота имеет смысл, ...

... когда шапка либо средней или крупной вязки, либо сидит неплотно, не прибивает волосы к голове. Иначе есть большие риски сделать лицевую часть черепа визуально крупнее.

Посадка

Высокая посадка (по канту линии роста волос) шапки делает лицо уже.

Сажая шапку условно прямо на глаза, мы рисуем на лице полный круг, что подчеркивает объемы щек и подбородка. Поэтому если у вас кругое лицо, узкий лоб, есть объем в щеках, берем высокую посадку.

скриншот с youtube.com

Средняя посадка (до середины лба) хороша на пропорциональном черепе. Когда ничего не нужно корректировать, но и надо не испортить свою хорошую пропорцию.

Низкая посадка (над бровями) делает лицо шире из-за приближения его визуально к кругу. Соотвественно, у кого вытянутый, овальный череп - низкая посадка для вас.

Длина

Длинная, вытянутая шапка, в полости над головой которой можно еще что-нибудь пронести, вытягивает череп.

Соотвественно, если он круглый или квадратный, нуждается в вытяжении, берем этот вариант.

скриншот с youtube.com

Шапка по силуэту головы, соотвественно, ничего не вытягивает, и подходить пропорциональному или вытянутому черепу.

Не надо делать себя «интереснее» длиной шапки.

Есть риски, что заберут в центр исследований НЛО, решив, что под слишком длинной шапкой у вас инопланетная, яйцевидная голова. Аналогично, не надо в погоне за модой усаживать на голову огрызок ткани, который шапкой-то назвать нельзя. Лицо будет при любых раскладах большим, а мозговая часть черепа как будто не от вашей головы.

Стратегии выбора цвета

В тон волосам

Можно выбрать прямо ровно оттенок в оттенок. Можно чуть иной цвет, но в рамках той палитры, в которой волосы, например, что-то коричнево-бежевое. Это самый простой вариант, когда вы реально просто заменяете свою укладку шапкой, по сути копирующей волосы.

У этой стратегии есть один большой плюс, такая шапка вообще не отвлекает внимание от лица, ведь совпадает с оттенком волос. (Тут мы надеемся, что у вас правильный оттенок волос, который сам по себе не отвлекает внимание от лица, но это уже другая тема).

скриншот с youtube.com

Контрастно-спокойная темная палитра

Это когда вы берете шапку принципиально более темного тона, это может быть и коричневый, и серый, и черный, и темно-синий, темно-бежевый. По сути, делаете лицу рамку, которая его обводит и фокусирует все внимание на чертах. Обратите внимание, что цвета обводки могут быть мягкие, контрастные, совсем темные, не очень темные, но темнее, чем тон лица.

Контрастно-спокойная светлая палитра (белый, экрю, светло-серый, молочный)

Подходит тем, кому нужно убрать внимание от черт лица в пользу шапки. Чуть размыть линии лица, но без фанатизма. Если вы, например, обычно скрываете морщины, неровности кожи и прочее блондинистым оттенком волос, этот вариант для вас.

Контрастно-яркая палитра

скриншот с youtube.com

Уберет внимание от лица совсем. Его будет просто не видно, пока на лицо не будет нанесем значительный слой косметики с яркими пигментами. Или, например, надеты очки с яркой оправой. Скажем так, вариант не универсальный от слова совсем, да и брать шапку с условием, что нужно вечно дотягивать до нее лицо как-то не хочется. Но если стоит прямо задача что-то на лице серьезно корректировать, можно выбрать этот вариант.